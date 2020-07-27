威力彩今晚衝31億！冷門號碼曝光　財神爺不愛這兩個數字

威力彩今（27）日開獎，之前已連47槓，連槓期數為第三屆以來排名第1，台彩預估，頭獎累積金額上看31億元，若如1注獨得，將打破歷年來單注獎金總額，創下史上新高紀錄。到底不受財神爺眷顧的冷門號碼是哪個？根據台彩官方數據顯示，近期第一區最冷門數字是「32」，開出次數僅91次；第二區冷門號則為「07」，僅開出65次。想成為億萬富翁還有機會！台彩預估，今日威力彩頭獎累積金額上看31億元，如果1注獨得，將打破歷年來單注獎金總額，創下史上新高紀錄。到底哪個號碼常被財神爺眷顧，又有哪個號碼超級冷門，台彩資料曝了光！根據台彩官網「彩券資訊通」威力彩統計資料數據顯示，自近期第103000001期至109000059期中，第一區熱門號碼為「24」，開出次數131次。但同為第一區，冷門號碼則是「32」，開出次數僅91次。至於第二區熱門號為「02」，總共開出105次，第二區冷門號則為「07」，僅開出65次。不過，如果看威力彩從開獎至今，第一區1到38中，開出最多的是「24」，總共開出244次，開出最少的是「09」，總共開出168次。至於第二區1到8號中，開出最多的是「02」與「05」，皆開出177次，至於開出最少次的是「01」與「07」，皆開出156次。台彩先前指出，威力彩上週7月23日頭獎未開出，已連47摃，連摃期數為第三屆以來排名第一，今 （27）日預估銷售18億元，頭獎累積金額預估上看31億元。如1注獨得，單注獎金為史上新高，打破104年4月23日的 30.04億元的原紀錄。想被財神爺眷顧，或許冷熱門號碼也是投注的參考指標之一。