獨／解方！華航更名或許可以不影響航權！

根據The China Post報導，台灣的立法院於7月22日表決通過建議將台灣最大的國際航空公司之一：「中華航空公司」 (China Airlines) 的英文名稱更名。這樣的提議，立即引發了各種疑問：這樣做的成本是否過高？中華航空公司是否會因此喪失航權？
航空業的複雜程度超乎想像，故難以提供此細微議題絕對明確的答案。雖然，把台灣的國籍航空「中華航空公司China Airlines」更改英文名字，會有非常大的爭議，但讓我們暫時撇開政治上的兩極化角度，而從商業的角度分析，什麼才是對中華航空公司最有利的。
品牌重塑的成本
首先，如果中華航空公司想重塑品牌形象，彰顯其隸屬於台灣國籍航空的品牌辨識度，一定會產生相對的成本。
這是因為航空公司的標誌無所不在：從登機櫃檯到貴賓室，甚至是乘客在機上所使用的餐巾紙上都能看見。因此，對於中華航空公司來說，重新彩繪噴漆飛機機身並全面重塑品牌，勢必需要投入相當的資金支出。
但是，考量一家航空公司的將來的利潤及是否賺錢，未來營業收入成長的重要性，和考量成本支出，是一樣重要的。從長遠來看，如果航空公司能夠在未來吸引到比現在更多的乘客，這項品牌重塑計畫就值得。
更改中華航空公司的英文名稱「China」可解決過往的一些問題。例如，許多英語系國家的人認為「China」一詞帶有負面含義，且他們聽到「China Airlines」時，也無法將其與台灣連結在一起。
此外，中華航空 (China Airlines) 經常被與中國政府擁有的中國國際航空(Air China)混淆。近年來，因為名字上的混淆，全球大多數人無法區分這兩家航空公司。因此，與中國國際航空相關的飛安意外事故和客服事件，皆損害了台灣國籍航空公司的聲譽。
另一方面，中華航空的主要競爭對手「長榮航空」是一家提供高標準飛行安全和高品質服務的台灣國籍航空公司。如果中華航空的英文更名動作，能夠改善中華航空過去行銷上的困難，那麼英文更名所帶來的好處，可能遠超過潛在的成本。
航權
從中華航空的角度來看，另一個令人關注的領域是航權。航權，意指賦予航空公司進入、飛越或降落在另一個國家領空的權利。
航權對任何一家航空公司的運營都是極為重要的，是航空公司與監管機構經過數十年談判的結果。有些人表示，中華航空可能會因為英文名稱「China」的更名而失去這些權利，但其實非常重要的一點是，航空公司的形象更名並不需要包含更改其法定名稱。
舉例而言，以阿姆斯特丹作為基地的歐洲大型航空公司是以 KLM Royal Dutch Airlines（荷蘭皇家航空）做為形象名稱，但此航空公司註冊的法定名稱則為Koninklijke Luchtvaart Maatschappij。
以類似的方式，中華航空也許可以在英文名稱上更名為「CAL Formosa Airlines」，並同時維持其法定名稱「中華航空」，以避免損及航權。
Political Considerations
最後，儘管航空公司傾向於不碰觸政治議題，但像中華航空這樣的公司也必須考慮維持其現有飛航市場，尤其是中國。
對於更改中華航空的英文名稱中的「China」字眼一事，持批評意見者表達了對可能激怒北京共產黨的擔憂，並推測中國政府將禁止中華航空飛入中國領空。
儘管這種情況確實是不利且不能被排除的，但中華航空可以選擇改成更具政治中立性的名稱來降低此風險。
例如，通過使用「Formosa」或「Taipei」等字眼，航空公司可以避開中國與台灣的爭議，並在最不具爭議的情況下繼續為現有的乘客提供服務。
總結來說，即使不將中華航空的英文名稱China Airlines更改為「Taiwan Airlines」，該公司也可以通過將「China」從其英文名稱中刪除，來回應人們建議改名的聲音，並同時避免名字所引起的混淆和爭議。
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