10萬元包牌大戶出籠　威力彩銷售衝新高　頭獎上看31.7億

▲威力彩單期銷售金額排名。（圖／台灣彩券公司提供）

▲威力彩頭獎單注獎金排名。（圖／台灣彩券公司提供）

威力彩頭獎已連續47期摃龜，累計獎金將突破30億元，在台也掀起集資包牌熱潮，彩券行更透露包牌大戶全都出籠，投注金額超過10萬元的不少，也推升這期威力彩銷售金額上看21億元，將打破威力彩單期銷售金額紀錄，頭獎有望進一步衝上31.7億元，若1注獨得，更將創公益彩券史上單注頭獎最高紀錄。由於威力彩連續47期頭獎都沒開出，追平2018年11月5日史上最長連摃紀錄，也使得今（27）日晚間開獎的威力彩頭獎25億3344萬7492元起跳，而台灣彩券公司原預估這期銷售金額可達18億元，頭獎累積上看31億元。不過，31億元頭獎實在太誘人，也在全台掀起投注熱潮，甚至不少人是集資包牌，進一步推升銷售金額。開過6次以上頭獎的桃園市千百萬彩券行老闆鄭振男就透露，幾乎每個進來的都會包牌，用13個號碼電選包牌1000元，甚至有好幾個包牌大戶現身，有的集資10萬元包牌，也有個人大手筆砸12萬元包牌，就是為了提高中獎機會，也有不少人上期包牌中了好幾萬，這期繼續拗，甚至加碼投注。也由於集資包牌熱潮，推升威力彩銷售金額，台灣彩券公司原預估這期威力彩銷售金額18億元，下午再上修到21億元，也將打破威力彩單期銷售金額紀錄，最高紀錄是2013年7月18日單期銷售18.32億元，當時頭獎也有23.62億元，最後1人獨得非常幸運。在銷售金額有望衝上21億元之下，台灣彩券公司也上修這期威力彩頭獎，預估將上看31.7億元，不僅創威力彩頭獎總獎金最高紀錄，原最高是2015年4月23日的30.04億元，而且1注獨得，因此，如果今晚威力彩開獎，也是1注獨得，也將是公益彩券史上單注頭獎最高金額歷史新高。