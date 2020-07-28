報復性出「油」！烈日當頭　護髮精油成電商熱銷黑馬

國內疫情趨緩加上安心旅遊補助的加乘效應，屢屢掀起「報復性旅遊」熱潮。蝦皮購物觀察站內「泳裝」商品搜尋量短期內飆升6成，顯示在全台各地「高溫紫爆」的酷暑之下國人紛紛衝向海邊清涼一夏！看準抵禦酷夏商機，電商業者攜手台灣萊雅集團旗下人氣品牌L'Oreal Paris、Maybelline、NYX Professional Makeup，即日起至7月30日由打造「自信美力節」，每日祭出美妝保養優惠，Maybelline控油妝前乳、L'Oreal Paris眼影盤等人氣夯品限時銅板價起售，更祭出年度新款金緻護髮精油低至1折，拯救受海風和紫外摧殘的秀髮！天天下單還有機會抽中Sodastream氣泡水機、小米掃地機器人！





蝦皮購物觀察，過往夏季美妝銷售排行榜中，「持妝型底妝、定妝型商品」為熱銷品項常勝軍，如主打控油持妝的Maybelline FIT ME 反孔特霧系列強勢稱霸該品牌熱銷前10名中過半的榜單！而今夏受到「高溫紫爆」的影響讓「護髮精油」異軍突起，擠入近一個月銷售、搜尋雙榜，創下單日熱銷上千瓶的驚人成績！推估因「報復性旅遊潮」帶動海邊景點熱度興起，愛美女性為避免海水、海風及高溫紫外線損傷髮質，對護髮商品的需求大幅飆升。





為滿足愛美用戶的購物需求，7月27日至7月30日，蝦皮購物攜手台灣萊雅集團旗下三大品牌L'Oreal Paris、Maybelline、NYX Professional Makeup 祭出「自信美力節」，針對夏季海邊出遊美妝保養推出必敗強品，精選控油持妝隱形毛孔的「Maybelline FIT ME反孔特霧粉底液」推出超狂下殺價、曬後修護必備L'Oreal Paris青春密碼酵素肌底調理精華限時價不到700元，以及2020話題新品L'Oreal Paris「真花髮油」─金緻護髮精油花萃馥活精華薰衣草/茉莉小蒼蘭折後800元有找，「自信美力節」讓肌膚和秀髮都可自信無所畏懼！





「自信美力節」強勢祭出天天銅板價夯品，包括名模私服必備品牌「Isabel Marant x L’Oreal Paris」聯名訂製唇膏7月27日推出限定限量下殺、L'Oreal Paris香榭大道眼影盤僅售50元、7/30還加碼沙龍級金緻護髮精油紅色版迷你版只要19元，迷你版讓暑期出行方便攜帶，放肆瘋玩後快速修復受損秀髮！除眾多優惠商品外，7月27日至7月29日天天下單還有機會抽中市值6,500元的Sodastream氣泡水機，7月30日下單即可抽市值8,895元的小米掃地機器人，讓外貌與內在都水噹噹！活動期間消費滿399元即享免運、更可搶海量折扣碼最高現省580元，蝦皮購物讓自信為「美力」輕鬆加分！











