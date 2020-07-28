擴展中東地區醫療合作大門　貿協偕長庚醫院助杜拜防疫

外貿協會今（28）日攜手衛福部疾管署及外交部，與阿拉伯聯合大公國杜拜防疫中心官員及中東地區醫院連線，舉辦防疫視訊會議，分享我國對防疫相關作為，同時也為台灣開啟與中東地區醫療防疫合作大門，線上與會人次超過200人次。外貿協會董事長黃志芳表示，杜拜防疫指揮中心(The Dubai Covid-19 Command and Control Centre)日前主動接洽我國外館，盼能舉辦雙邊防疫視訊會議，向台灣學習防疫經驗，並透過我國防疫指揮中心以及林口長庚醫院醫師代表說明，讓中東地區國家進一步瞭解我國防疫的作為。黃志芳進一步表示，外貿協會於今年6月初建置了「台灣國家防疫館」英文網站，收錄台灣成功的防疫經驗、防疫科技與防疫產品與各國分享，以協助各國盡快遠離疫情。衛福部疾管署羅一鈞副署長會中簡報介紹台灣政府的防疫政策，其中並提到台灣記取2003年SARS的慘痛經驗，因此在面對新冠肺炎病毒時能快速回應，對抗疫情。而本次活動具有指標性，未來貿協也將繼續透過國家防疫館，辦理相關課程協助全球對抗疫情，同時推廣台灣的數位化智慧醫療系統服務，行銷台灣的醫療科技與服務。黃志芳說，除了醫療產業，貿協也將規劃資通訊產業以及智慧城市、智慧交通、智慧醫療等各產業之貿易推廣活動，積極協助台灣業者拓展中東市場，促進交流合作。林口長庚醫院兩位副院長邱政洵及黃集仁也出席與會，邱政洵表示，醫院管控，包括對醫護人員個人防護設備（PPE）的要求和臨床團隊的細分及對員工的教育與健康監督，同時也要加強患者交通管制及訪客限制。黃集仁副院長則指出，台灣醫療的高水準深獲國際肯定，本次防疫成功也讓巴林軍醫院慕名找上外交部，希望能與長庚醫院建立醫事人員培訓合作。杜拜急症醫學會理事長DR. SALEH FARES，於線上表達對本次研討會收穫良多，希望全球疫情可在全球的努力下受到控制，雙邊未來將增加互動與交流。駐杜拜辦事處楊司恭處長也在線上與會中表示，杜拜正需要台灣防疫的經驗，該單位也將盡全力協助提供所有相關的經驗與資訊。外貿協會透過辦理線上座談會將防疫經驗推廣至全球，過去幾個月來已促成我國多家醫療機構和印度、東南亞、中南美洲等國家辦理防疫視訊會議，7月初更藉由線上研討會把防疫服務推廣到非洲大陸，全球已有超過2.2萬名以上的醫療相關業者與醫護人員線上參加，並成功媒合許多國內外廠商合作。