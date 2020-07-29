高檔回落！台積電壓回震盪　早盤一度失守420元

台積電股價昨（28）日一度飆漲到466.5元天價，但隨後漲幅縮小，ADR則跌7.6%。而今（29）日台積電表現不佳，早盤一度跌15元，跌幅逾3%，甚至420元失守，也讓大盤跌超過90點。至於其他權值股，聯電、鴻海、大立光也呈現弱勢綠油油。美國7月消費者信心指數不如預期，使美股昨（28）日四大指數全收黑，其中道瓊指數下跌205.49點，跌幅0.77%，收26,379.28點；標普500指數下跌20.97點，或0.65%，收3,218.44點；那斯達克指數下跌134.18點，跌幅1.27%，收10,402.09點；費城半導體指數下跌44.22點，或2.10%，收2,060.40 點，而台積電ADR則崩跌7.6%。台積電今日股價跟著回落，以428元開出，早盤一度跌15元，跌幅達3.5%，最低來到419.5元。而聯電同樣弱勢回跌，跌逾3%，來到21.35元。至於其他權值股鴻海來到平盤78.4元的價位，大立光跌近2%，來到3835元。聯發科也跌0.7%，來到675元。至於大盤也受到權值股台積電、聯電等個股壓回影響，一度跌90多點，但9點半過後隨後跌幅縮小，跌60多點，跌幅0.4%，來到12524點。法人指出，台股昨日成交金額爆量超過3400億元，似乎有過熱現象，因此短線整理震盪難免，投資人需留意市場獲利了結賣壓的影響。