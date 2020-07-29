彩券億元中獎人男女面相大不同　4星座下半年偏財運最旺

31.2億元威力彩頭獎剛開出，2注各分得15.6億元，讓全台民眾羨慕不已，但怎樣的人容易中頭獎？台灣彩券公司公司今（29）日公布2014年至今年上半年的151位億元億元中獎人特徵發現，男女大面相大不相同，男性多半長相大器，有大眼睛、大嘴巴和大耳朵；女性面容小巧，有著小眼睛、小嘴巴和小耳朵；星座男性魔羯座居冠，女性則雙魚座、牡羊座並列第一；生肖男性屬馬最多，女生屬猴占多數，但不論男女都是上班族最受財神爺眷顧。台灣彩券公司總經理蔡國基指出，統計2014年至今年上半年的151位億元中獎人問卷資料，男性116位（77%）、女性35位（23%）的面相大不相同，男性多半長相大器，有大眼睛（55.9%）、大嘴巴（57.6%）和大耳朵（42.9%）；女性中獎人則面容小巧，有著小眼睛（62.5%）、小嘴巴（81.5%）和小耳朵（43.3%）。在生肖部分，男性中獎人排名前兩名為屬馬（13.0%）跟屬蛇（11.3%），屬羊和雞（各10.4%）則並列第三，女性中獎人則為屬「猴」（17.7%）排名第一，屬龍（14.7%）和屬狗（11.8%）則分別排名第二、三名。購買頻率方面，男性中獎人多展現想中大獎的「毅力」，最多的是「期期買」（40.5%）、其次為1星期1次（14.7%）；女性則較隨性，「想到才會買」（31.4%）最多，每期都會買其次（28.6%）。從職業別來看，億元中獎人不分男女皆以上班族（男性40.5%、女性34.3%）最受財神爺眷顧，第二名就不太一樣，男性為自營業者（22.4%）、女性則是家庭主婦（22.9%）；在星座方面，億元中獎人中男性第一名為魔羯座（14.7%），女性則是雙魚座、牡羊座並列第一（14.3%）；年齡男女都是以40至49歲占最多。如果上半年還沒中獎的也別氣餒，星座時尚專家蘇飛雅也分享12星座招財密技，下半年12星座都有賺錢機會，其中巨蟹座、處女座、魔羯座及雙魚座這4個星座偏財運較好，但她建議民眾可以巧妙運用星座的強運色彩穿搭來招財強運，像是火象星座牡羊座、獅子座、射手座有直覺財，強運色是紅色系，穿著可以運用紅色系，像是橘紅、紫紅色都可以，像男生領帶，女生包包、彩妝都可運用紅色系，只要讓人一眼看到焦點是紅色就可以。土象摩羯座、金牛座、處女座下半年有實力財、紮實財，建議採定期定額、每期都買，適合藍色系；風象星座雙子座、天秤座、水瓶座下半年有貴人運，而且貴人就在身邊包括姐妹淘、老公老婆、合作伙伴等，強運色是白色及綠色，而且若要開運可再運用一點香氛香水；水象星巨蟹座、天蠍座、雙魚座水象也擁有貴人財，但是屬於廣結善緣那種，因此也可以考慮集資，強運色黃色，水象易穿保守，下半年可亮一點。此外，台灣彩券公司也宣布「刮刮樂萬元現金週週抽」活動，自2020年8月3日至10月11日在「台灣彩券APP」上成功登錄指定期別刮刮樂刮區內條碼，即可獲得抽萬元現金的機會，面額100元刮刮樂有1次抽獎機會，面額200元刮刮樂有2次抽獎機會，以此類推，連續10週，每週將自前一週成功登錄的票號中抽出10位幸運兒，每位可獲得1萬元，共有100個名額，總獎金100萬元。