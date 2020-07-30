Fed按兵不動美股漲　台積電反彈帶動台股早盤漲逾200點

美國聯準會一如外界預期，維持接近零利率政策，四大指數走揚，台積電ADR也反彈，激勵今（30）日股價大漲來到441元，並帶動台股開盤後大漲逾200點，衝破12700點關卡，早盤最高來到12769點，但隨後隨著台積電、聯電、鴻海、大立光漲幅縮小，大盤指數也跟著稍稍回落，但9點半過後漲幅仍有1%以上。美國聯準會公布7月貨幣政策決議，一如外界預期維持接近零利率政策，基準利率在0%至0.25%區間不變。而美股四大指數全面走揚，其中道瓊指數漲160.29點，或0.61%，收26,539.57點；標普500漲40.00點，或1.24%，收3,258.44點；那斯達克漲140.85點，或1.35%，收10,542.94點；費城半導體指數則漲45.90點，或2.23%，收2,106.30點。至於台積電ADR昨（29）日勁揚7.48%，雖然三大法人連續兩個交易日賣超，市值縮水逾1兆元，但台積電今（30）日仍跳空大漲，以436.5元開出，一度來到441元，但隨後漲幅縮小至2.8%左右。台積電大漲也帶動大盤開盤大漲逾200點，衝破12700點關卡，早盤最高來到12769點，但隨後漲幅稍稍縮小。其他個股，聯電今日開高走低，開盤沒多久即來到盤下，跌0.4%，來到22.3元的價位。其他大型股鴻海則來到平盤78元的位置。大立光同樣來到盤下3845元，跌0.12%。聯發科則漲0.5%，來到686元。