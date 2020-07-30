董座廖燦昌涉遠航案遭求重刑　一銀：屬合庫放貸無從回應

遠東航空2019年底傳出跳票危機，檢調調查後發現，遠航董事長張綱維涉嫌掏空遠航資產35.9億元，導致遠航周轉不靈、去年底無預警停飛，今（30）日台北地檢署偵查終結起訴張綱維，同時也起訴涉嫌配合放貸的前合庫金控暨合庫銀行董事長、現任第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌等相關人士。對此，因廖燦昌上午手機關機，也不在辦公室，目前尚無回應。第一銀行則強調，此案為合作金庫銀行放貸，一銀不了解相關細節，無從回應。台北地檢署指出，被告廖燦昌長期服務於金融界，資歷完整，受國家託付擔任公股民營銀行董事長，並掌握社會大眾交付鉅額資金，應為合庫銀行及股東謀求最大利益，亦承擔保障公股即全民利益的社會責任，竟不思盡忠職守而罔顧公司治理及金融秩序，於民營商業銀行安泰銀行均已不願承貸情況下，將公股銀行資金供作私人交際人情， 自甘配合被告張綱維需求，無視授信規章與鉅額授信風險，以董事長之姿召集各級主管，置專業倫理於不顧， 施壓合庫銀行基層作業人員違法放貸予遠航公司，協助張綱維將無關的債務轉嫁遠航公司。台北地檢署認為若過程中，廖燦昌能表現中立客觀，積極督責把關，各級主管自不須曲意奉承，能發揮正常審查功能，發現遠航公司授信申請案的各項重大錯誤，從而拒絕核貸，不至於坐令合庫銀行日後承接被告張綱維所造成的所有爛攤，間接造成官股權益與納稅人損失。此外，台北地檢署更直指廖燦昌在犯後全盤否認犯行，推說交辦黃伯川等人後即不知情授信過程， 各級主管均應分層負責云云，對於融資主體轉換、額度調整等授信條件亦以黃伯川未告知置辯卸責，毫無悔意。為促使公股銀行董事長嚴守法紀，銀行從業人員依循法規治理公司，並確保金融市場資源的合法運用，以維護股東、社會大眾權益及國家整體金融秩序，因此請予從重量刑，以示警懲。不過，對於涉嫌配合遠航貸放而遭從重量刑，現任第一金暨第一銀行董事長廖燦昌今日上午並不在辦公室，手機也關機，因此目前還未對此案有所回應。第一銀行則強調，此案為合作金庫銀行放貸，一銀不了解相關細節，無從回應。