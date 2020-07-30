製造業景氣燈號連亮4藍燈　台經院：下半年有望轉好

台灣經濟研究院今（30）日發布6月製造業景氣燈號，台經院表示，全球新冠肺炎疫情受到疫情再度惡化影響，恐將影響全球經濟復甦的腳步。但整體來說，下半年國內經濟成長率可望逐季回升，製造業景氣燈號也將逐步轉為代表景氣變化的黃藍燈。台經院表示，各國陸續重啟經濟帶動需求逐步走高，有助於拉抬國際原油與原物料價格自低點回升。在國內方面，受惠於遠距辦公、5G科技及高效能運算等需求強勁帶動台灣電子供應鏈產業，加上股市交易投資熱絡，激勵需求面與經濟環境面指標表現。不過各國經濟解封於6月才剛起步，原物料相關需求仍顯疲弱，加上二次疫情擔憂仍壓抑全球經濟與放慢廠商投資步調，故國內6月製造業實體經濟數據好壞參半，進出口年減幅度擴大，製造業躉售價格續呈負成長，而生產與接單表現則延續正成長走勢。整體製造業景氣信號值由109年5月之10.00分，微幅增加0.09分至109年6月之10.09分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。不過台經院認為，景氣信號分數連續兩個月走高，也顯示國內製造業景氣逐漸復甦。展望未來，隨著各國陸續重啟經濟活動，原物料價格止跌回穩，激勵部分買氣回籠，使得傳統產業的生產與接單減幅已出現收斂跡象。台經院認為，疫情的反復當然對景氣復甦有影響，所幸國內防疫得當，加上台商回台投資計畫陸續落實、半導體設備投資續強、政府適時推出多項紓困振興方案等因素影響，下半年國內景氣燈號可望轉為代表景氣轉向的黃藍燈。