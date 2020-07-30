涉遠航案遭起訴　合庫銀前、後任總座聲明遺憾、配合調查

2019年底遠東航空傳出跳票危機，經檢調調查後，遠航董事長張綱維涉嫌掏空遠航資產35.9億元，最後遠航周轉不靈、去年底無預警停飛，今（30）日台北地檢署起訴張綱維，同時涉嫌配合放貸的前合庫銀行董事長廖燦昌、前合庫銀行總經理黃伯川及現任合庫銀行總經理陳世卿也遭起訴，黃伯川與陳世卿在沈默一天後，兩人晚間都發出聲明，除深表遺憾之外，也將願全力配合後續事宜，釐清案件原貌。合庫銀行承作遠航授信案時，黃伯川當時擔任總行授信管理部協理、副總經理，陳世卿也擔任過合庫銀行總行授信管理部協理，目前黃伯川為土地銀行董事長，陳世卿則是合庫銀行總經理，但今日台北地檢署起訴包括時任合庫銀行董事長廖燦昌、黃伯川、陳世卿等6人，涉嫌違反修正前銀行法第125條之2第1項、第2項銀行負責人或職員背信罪嫌，及刑法第30條第 1項及違反修正前證券交易法第171條第1項第3款、第2項之幫助背信罪嫌。而廖燦昌今日上午一直保持沈默，直到中午向財政部請辭第一金暨第一銀行董事長職務，並已獲准，而黃伯川及陳世卿在沈默一天後，兩人在晚間都發布聲明。黃伯川表示，有關台北地檢署今日所提遠東航空重整及融資案，本人當時任職於合庫銀行，對本案造成的社會紛擾深表遺憾，惟本案已進入司法程序，仍宜靜待司法調查，本人願全力配合後續事宜，釐清案件原貌。陳世卿也說，有關台北地檢所提「涉嫌掏空遠航公司、違法放貸」案，本案已進入司法程序，宜靜待司法調查，本人自當願意全力配合後續事宜，釐清案件原貌，對本案造成的社會紛擾深感遺憾。