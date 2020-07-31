經貿戒急用忍　李登輝、王永慶曾種下心結

台灣首位民選總統李登輝逝世，享耆壽98歲。他主政台灣12年期間，台股首度上萬點，1991年帶領台灣加入區域經貿組織亞太經合會（APEC），之後台灣也以台澎金馬個別關稅領域加入世界貿易組織（WTO）前身關貿總協定（GATT）。在他任內欲推動台灣成為亞太營運中心，但因為「戒急用忍」政策，讓外界認為錯失良機，甚至也因為這項政策，讓李登輝與台塑集團創辦人王永慶種下心結。李登輝於1988年至2000年執政，期間台股上萬點，來到12682歷史高點，這項紀錄直到最近才被超越，那時全民瘋股市「台灣錢淹腳目」。1991年，李登輝成功帶領台灣加入區域經貿組織亞太經合會（APEC），隨後也向世界貿易組織（WTO）前身關貿總協定（GATT）提出入關申請並獲採認，1993年則提出希望打造台灣為亞太營運中心。1996年，李登輝拋出「戒急用忍」，希望減少台灣對於中國大陸的依賴，但就此改變兩岸關係，經濟貿易政策也轉彎，台灣產業西進受阻，經濟部甚至頒訂《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》修正辦法，明定「高科技、單一個案投資逾5,000萬美元、及基礎建設」三種投資禁止登陸，有人認為就是戒急用忍讓台灣失去成為亞太營運中心的機會。而戒急用忍也一度引起工商界反彈，其中，最為人所熟知的就是台塑集團創辦人王永慶此生最大遺憾廈門海滄計畫，當年在戒急用忍下被迫喊卡，王、李兩人關係也開始生變，甚至兩人數度透過媒體喊話、氣氛緊張，兩人心結長達10多年。但王永慶逝世後，李登輝前往弔唁肯定王對台灣的貢獻，感嘆「對國家是很大的損失，希望他在天國照顧台灣」，兩人恩怨也跟著煙消雲散。