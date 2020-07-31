傳企業主行賄立委施壓經濟部　王美花：有需要會配合調查

檢調單位今（31）日進入立法院中興大樓，傳出有多名立委辦公室遭到檢調搜索，主要是檢調近日獲報，疑似有企業主為了搶奪公司經營權，涉嫌行賄立委。據傳該公司經營權指的就是SOGO案，不過目前尚未證實，由於經濟部通過SOGO母公司太流（增資變更）登記之前也曾引發部分人士不滿。面對媒體詢問，經濟部長王美花僅回應，「如果有需要，經濟部一定會配合檢調做調查」。檢調今（31）日上午兵分多路，進入立法院中興大樓的立委研究室搜索，傳出查扣疑似賄款700多萬元現金。包括國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨蘇震清、無黨籍立委趙正宇等人的辦公室都遭到檢調搜索。另外，卸任的前時代力量立委、現任時力黨主席徐永明、前立委陳唐山也傳出遭到搜索。據了解，本案是檢調方面接獲線報，有企業主為了強奪公司經營權，透過行賄的方式，讓立委向經濟部官員施壓，要求主管機關協助變更法條或行政處分。而今日參與三倍券活動的經濟部長王美花回應媒體，今天才知道這件事，因為偵辦中也不了解具體情況，表示自己不適合發言，但她也強調「如果有需要，經濟部一定會配合檢調做調查」。補充說明:SOGO多年前爆發經營權，最高行政法院於2013年判決確定，恢復太流增資登記，確認遠東集團為SOGO最大股東。但檢調調查，前太流公司負責人李恆隆之後涉嫌行賄立委，希望施壓經濟部，透過法條或行政處分，回復原本太流增資前資本額以及負責人狀態。而去（2019）年年底，SOGO案又再度躍上版面，原因是新加坡富商郭明忠以天義公司名義，從前太洋董事長李恆隆手中接下太流股東權益，他曾來台召開公聽會表示，太流的（增資變更）登記是虛偽不實，經濟部應該依法撤銷，若經濟部不願面對，就將依ASTEP(台星經濟夥伴協定)的國際仲裁途徑，來解決投資爭議 。不過，去年時任經濟部長的沈榮津回應，此案法院己結案判決，經濟部會依照公司法及法院判決辦理。同時，太流當時也曾表示，李恒隆之股權，占公司發行股數僅百分之0.15，不足以使遠東SOGO經營權變動。另外，天義公司擬透過台星經濟夥伴協議（ASTEP）處理爭議，公司也會樂於配合辦理，唯天義需先具備提起之資格。