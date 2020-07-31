觀光客銳減衝擊內需　主計總處：估第二季GDP為-0.73％

行政院主計總處今（31）日公布2020第2季經濟成長率概估統計為-0.73％，較5月預測數0.50％減少1.23個百分點；併計第1季，上半年經濟成長率0.41％。而第二季整體經濟呈現負成長，主因為新冠肺炎疫情來台觀光客人數減少99.75%，旅行收入因屬於服務業輸出劇減所致。

主計總處表示，

在內需方面，第2季民間消費受疫情衝擊，國人在國外的消費大幅衰退，在國內的消費亦受約制，第2季受疫情衝擊程度較第1季明顯，但是因為國人未能出國，留在國內消費人口增加，降低民間消費衰退幅度，併計國人在國內及國外的消費，第2季民間消費呈負成長5.13％，為歷年最大跌幅。

而資本形成方面，第2季計價資本設備進口增0.75％，機械設備投資續增，營建工程投資亦呈穩定成長，惟運輸工具投資因本季無飛機增購而呈衰退，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價因素後，概估資本形成(包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動)實質成長9.56％，對經濟成長貢獻2.19個百分點。

而目前邊境尚未解封，觀光客無法來台消費，也嚴重影響整體經濟結構，也是第2季GDP呈現負成長的最大主因。

受疫情影響，傳產貨品國外需求持續走弱，原物料價格下跌，惟疫情亦同步催化遠距商機、半導體、資通訊與5G應用等商品需求上升，抵 銷部分減幅，第2季按美元計價商品出口減2.42％(以新台幣計價減 5.92％)，其中礦產品減62.75％，基本金屬製品、機械及塑橡膠製品亦分別減少19.04％、11.66％及19.95％，占比最高的電子零組件則增20.32％，資通與視聽產品亦增12.52％。進口方面，主計總處指出，因受原物料價格下跌影響，第2季按美元計價商品進口減4.00％(以新台幣計價減7.41％)，其中農工原料及消費品各減6.62％及1.28％，資本設備則增4.60％。另受惠宅經濟、遠距教學等需求，三角貿易轉為成長，惟國內外邊境管制，來台及出國人次幾近凍結，併計經所有權調整之商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸出、入分別負成長3.68％及4.24％，輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻0.10個百分點。主計總處最後綜計第2季國內需求負成長0.70％，對經濟成長負貢獻0.63個百分點。