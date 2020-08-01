SOGO案紛擾18年　經營權大戰竟來自一場颱風

前太流公司負責人李恆隆被控行賄前後任立委，企圖奪回SOGO經營權。其實SOGO案紛擾18年，會爆發經營權大戰，原來肇因於一場颱風，吹出SOGO百貨種種問題，包括母公司章家與信託人李恆隆的經營權大戰，章家黯然退場後，李恆隆與遠東集團總裁徐旭東的爭議也屢屢躍上檯面，而去年底SOGO案再度成為焦點，竟然跟新加坡餐飲大亨有關。太平洋建設（簡稱太設）與日本崇光株式會社在1987年籌設太平洋崇光百貨，多年前爆發經營權大戰，而其經營權大戰導因於2001年9月的納莉風災，SOGO百貨地下室因颱風進水，導致停電無法開門營運，停業快一個星期，外界估計損失超過2億元。當時太設因亞洲金融風暴經營出現問題，原本的金雞母SOGO百貨更讓太設狀況雪上加霜，但同時大家也才發現其實SOGO百貨體質不佳，因此集團總裁章民強從集團切割出資本額1000萬元的太平洋流通投資公司（簡稱太流）控股SOGO百貨，隨後章家再將股權信託登記給太流負責人李恆隆，並自2002年開始衍生經營權大戰。SOGO經營權一度落入李恆隆手上，章家與李恆隆開始鬧翻。而李恆隆為了保住SOGO百貨，找上遠東集團總裁徐旭東合作，但李恆隆不滿增資登記後，太流的股權被稀釋，且痛失董事長位置，等於失去SOGO百貨主導權，因此多次痛批遠東集團入主SOGO違法。不過，最高行政法院於2013年判決確定，恢復太流增資登記，確認遠東集團為SOGO最大股東。但檢調調查，前太流公司負責人李恆隆之後涉嫌行賄立委，希望施壓經濟部，透過法條或行政處分，回復原本太流增資前資本額以及負責人狀態。而去（2019）年年底，SOGO案又再度躍上版面，原因是新加坡富商、餐飲大亨郭明忠以天義公司名義，從前太洋董事長李恆隆手中接下太流股東權益，他曾來台召開公聽會表示，太流的（增資變更）登記是虛偽不實，經濟部應該依法撤銷，若經濟部不願面對，就將依ASTEP(台星經濟夥伴協定)的國際仲裁途徑，來解決投資爭議 。不過，去年時任經濟部長的沈榮津回應，此案法院己結案判決，經濟部會依照公司法及法院判決辦理。同時，太流當時也曾表示，李恒隆之股權，占公司發行股數僅百分之0.15，不足以使遠東SOGO經營權變動。另外，天義公司擬透過台星經濟夥伴協議（ASTEP）處理爭議，公司也會樂於配合辦理，唯天義需先具備提起之資格。