央行降息後　過半民眾想購屋或換屋　辦房貸最在乎這事

中央銀行今（2020）年3月宣布降息，是否增加購屋意願？根據最新「2020房貸大調查」結果顯示，挑選房貸的優先條件，高達88.9%的人最在意「房貸利率低」，其次為房貸成數高（50.1%）及手續費低（48.6%）。而今年降息後，51.8%的人有增加購屋或換屋意願，其中包括22%的民眾已有房，但仍想再買一間。這項調查由第一銀行和台灣房屋聯合進行，針對購屋族和銀行用戶了解貸款經驗，調查結果有51.9%的人對於申貸過程中各銀行「房貸專案比價」感到最困擾，其次覺得「利率太高」（43.7%），對「可貸的金額不滿意」（28%）。受調查者中，有7成以上年收入在百萬以內，但有45.9%的申貸者，房貸月繳金額控制在月收入的3成之內，而有超過10.5%的人月繳金額超過收入的一半以上。進一步交叉分析，房貸月繳金額超過收入一半以上的以年薪51萬至100萬元的占最多。第一銀行表示，房貸為一般家庭最重要的開銷之一，為協助廣大青年族群完成購屋夢想，政府推出「青年安心成家貸款專案」，目前利率僅1.19%，大幅降低首購族的貸款負擔，民眾只要年滿20歲以上，本人和配偶及未成年子女名下都沒有自用住宅即可申請。不過，調查顯示有貸款經驗者僅26.6%有使用青年安心成家貸款（包括17.1%使用青年安心成交貸款，9.5%另外搭配其他專案），而仍有20.8%不知道有這個方案。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行降息加行政院祭出的振興方案，若在公股銀行貸款，以1000萬元房貸，現有房貸戶每月約可以省下2000多元，一年減少約2.5萬元的利息。相較房價金額，降息省下來的錢雖然有限，但以當前鼓勵自住購屋的房市政策，整體氛圍對於原本就要買房的人而言多少有助攻之效，而隨著疫情過去，國人看屋意願更加明顯，下半年的買氣將會穩定成長。雖然青年安心成家貸款須向公股銀行申請，且有上限800萬元的限制，張旭嵐提醒若貸款金額超過，仍得向銀行另外貸款，而各銀行針對薪轉戶、百大企業員工，或是特殊專案客戶會提供條件優惠的專案，建議首購族可以優先向往來互動較多的銀行諮詢，更具貸款上的優勢。由於房價所得比仍高，小資族想買房，若非靠爸，多半得結婚後夫妻雙薪一起規畫，張旭嵐建議首購族購屋不求一次到位，可以近10年的個人財務能力和家庭需求為優先考量，「先求有再求好，先買小再換大，先住遠再搬近」，讓自己在購屋目標上有個一緩衝的空間，也能依能力階段性調整購屋條件。第一銀行為也提到，目前銀行也有提供「前低後高型」的還款方式，除購屋頭期款外，裝潢與購置家電等必要開銷支出亦使年輕人購屋初期負擔壓迫感提高，「前低後高型」房貸，提供4階段的攤還比例，前10年僅需攤付貸款本金10%，隨客戶的年齡增長，薪資結構有所增加，分階段增加攤付比例，年輕人不會因為負擔房貸，而放棄心中的夢想，讓每個階段的人生夢想都能一一實現。