橘子集團獲利亮眼　上半年稅後淨利5.8億元、EPS 3.32元

橘子集團2020年第2季合併營收為新台幣25.5億元，年增30%，營業毛利為新台幣10.0億元，年增27%，歸屬母公司業主稅後淨利為2億元，每股盈餘 EPS 1.18元。合計上半年營收57億元，年增16%，歸屬母公司業主稅後淨利5.8億元，每股盈餘EPS 3.32元。橘子集團今年第2季合併營收達25.5億元，年增30%，主要是《天堂M》推出「高階妖精」職業優化，及《新楓之谷》15週年改版活動，挹注營收較去年同期增長；營業毛利為10億元，年增27% ; 營業利益為新台幣3.1億元，年增438%，主係營收增長及推銷費用較去年同期減少。歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣2.0億元，每股盈餘 EPS 1.18元。統計橘子集團2020年上半年合併營收為57億元，年增16%；營業毛利為新台幣22.3億元，年增11%，營業毛利率39%；營業利益為新台幣8.2億元，年增63%，主要是今年上半年推銷費用較去年同期減少，歸屬母公司業主稅後淨利5.8億元，每股盈餘EPS 3.32元，皆優於去年同期稅後淨利的3.6億元與EPS 2.1元。回顧2020上半年「非接觸型經濟」發酵，盤點各事業體表現，除遊戲、支付穩健營運，電商、資安業務與新創事業群亦趁勢衝出一波新會員與銷售機會。另外，集團整合旗下事業體資源，舉辦「橘子線上嘉年華」直播節目，兩天創造63.5萬觸及佳績；展望下半年，各事業體持續累積實力，擴大市場影響力，並透過beanfun!推動集團內服務綜效與平台數據串接應用。遊戲橘子旗下《天堂M》上半年推出新職業「神聖劍士」、舉辦電競實況賽「旗幟戰菁英賽」、推出高階妖精職業改版，穩定挹注營收；《小森生活》3月上線至今廣獲玩家好評，第二季續推改版，逐步擴大輕遊戲玩家市場；邁入第15周年的《新楓之谷》，推出年度改版與全新職業亥雷普劍士「阿戴爾」，成功吸引台港澳玩家回流。展望下半年，將於台港澳釋出《月光雕刻師》及重量級IP《龍之谷：新世界》上市消息，可望增幅營運動能。支付方面，樂點「IIO 虛擬道具交易所」上半年完成第一階段用戶間虛寶轉換、提領功能建置與測試，有效為beanfun!帶入新會員。橘子支付上半年新增7-ELEVEN、台灣中油、環球購物中心、清心福全與鼎王…等近15,000個生活消費通路，大幅強化beanfun!生態圈落地消費的能力，並加入經濟部振興三倍券方案，提供用戶更便利優惠的支付選擇。電商方面，娛樂電商有閑上半年遊戲主機配件、居家電子品類買氣加溫，會員及店家總數翻揚，亦加入經濟部電商轉型振興方案，加碼補貼資源協助店家數位轉型。第三季將推出全新智能廣告系統，並衝刺店家總數。換物平台Swapub因企業推動員工在家工作帶動會員成長，第二季全球下載量、交易量雙雙攀升。下半年Swapub著眼導入AI應用與優化用戶跨螢使用體驗。果核數位因應疫情需求，上半年加速雲端服務及資安產品導入，推出三代雲 OTT MultiCDN新服務；並以線上形式舉辦駭客論壇，提供資安動態並協助解惑。展望下半年，將推廣以SaaS(Software as a Service)模式的雲服務及全方位資安產品。