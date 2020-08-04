薪水一半以上都繳房貸！調查指「以年薪100萬以下最多」

▲房貸金額佔比圖。（圖／台灣房屋提供）

▲購屋者選擇房貸的條件。（圖／台灣房屋提供）

▲降息購屋意願增。（圖／台灣房屋提供）

中央銀行今年3月宣布降息，購屋族是否因此增加購屋意願呢？根據銀行與房仲業者聯合舉行「2020房貸大調查」顯示，民眾挑選房貸的優先條件，高達88.9％最在意「房貸利率低」；另一方面，房貸月繳金額超過收入一半以上者，以年薪51至100萬元的占最多。專家建議，首購族購屋不求一次到位，可以「先求有再求好，先買小再換大，先住遠再搬近」。根據房貸大調查，購屋者挑選房貸的優先條件中，高達88.9％的人最在意「房貸利率低」，其次為房貸成數高（50.1％），以及手續費低（48.6％）；而今年降息後，51.8％的人因此增加購屋或換屋意願，其中包括22％的民眾人已有房，但仍想再買一間。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行降息加行政院祭出的振興方案，若在公股銀行貸款，以1000萬元房貸，現有房貸戶每月約可以省下2000多元，一年減少約2.5萬元的利息。相較房價金額，降息省下來的錢雖然有限，不過以當前鼓勵自住購屋的房市政策，整體氛圍對於原本就要買房的人而言多少有助攻之效，而隨著疫情過去，國人看屋意願更加明顯，下半年的買氣將會穩定成長。另針對購屋族和銀行用戶了解貸款經驗，房貸大調查指出，有51.9％的人對於申貸過程中各銀行「房貸專案比價」感到最困擾，其次覺得「利率太高」（43.7％），對「可貸的金額不滿意」（28％）。至於申請房貸都是那些族群？調查顯示，房貸族中有7成以上年收入在百萬以內，不過僅45.9％的申貸者，房貸月繳金額控制在月收入的3成之內：另外，還是有超過11％的人月繳金額超過收入的一半以上，且這部分人以以年薪51至100萬元的占最多。張旭嵐建議，房價所得比仍高，小資族想買房，若非靠爸，多半得結婚後夫妻雙薪一起規劃；因此，首購族購屋不求一次到位，可以「十年內的財務能力和家庭需求」為優先考量，「先求有再求好，先買小再換大，先住遠再搬近」，讓自己在購屋目標上有個一緩衝的空間，也能依能力階段性調整購屋條件。調查指出，有貸款經驗者僅26.6％有使用青年安心成家貸款（包括17.1％使用青年安心成交貸款，9.5％另外搭配其他專案），而仍有20.8％不知道有這個方案。張旭嵐表示，青年安心成家貸款須向公股銀行申請，且有上限800萬元的限制，若貸款金額超過，仍得向銀行另外貸款，而各銀行針對薪轉戶、百大企業員工，或是特殊專案客戶會提供條件優惠的專案；首購族可以優先向往來互動較多的銀行諮詢，更具貸款上的優勢。