31億威力彩2注分得　台彩總座：頭獎得主還未現身

史上總獎金最高的威力彩頭獎31.24億元日前開出，由台北市及南投縣竹山鎮2注分得。由於台北市這注是花5600元電選包牌中獎，網路盛傳是台新銀行法金部門員工集資包牌中的，未獲證實，可能要到現身領獎才能知道是不是集資包牌中的。不過，台灣彩券公司總經理蔡國基今（4）日接受電訪時表示，至今2位幸運頭獎得主都還沒有連絡及現身領獎。至於網傳台新銀行法金員工集資中獎，他則不予置評。連續47期頭獎摃龜的威力彩，頭獎總獎金累計高達31億2494萬6952元，也打破2015年4月23日史上最高威力彩頭獎總獎金30.04億元的紀錄，而且開獎結果是2注分得，各抱走15億6247萬3476元，分別開在台北市大安區大安路一段187號彩盈寶彩券商行及南投縣竹山鎮社寮里大公街69號大運發商行，其中南投頭獎得主只花200元電選就中了15.62億元獎金。而台北市頭獎主則花5600元電選包牌，因此除對中1注頭獎，還有中7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總共抱走15億8980萬0807元。至於電選包牌是不是集資？台灣彩券公司表示從投注資訊看不出來。不過，網路盛傳台北市這注是由台新銀行法金部門10人集資包牌中獎，而且主動集體離職，甚至傳出有人想獨吞15.6億元獎金，只是這些消息無法證實，台新銀行也僅表示：「網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩，爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。」目前看來也只有等頭獎主現身領獎，才可能有一些中獎人的資訊，因為一般億元頭獎主現身領獎時，都由台灣彩券公司總經理蔡國基親自接待，也會透露一些中獎人長相及投注資訊等，像是集資還是獨資等，只是蔡國基今日中午受訪時表示，目前為止2位威力彩頭獎主都還未連繫及預約領獎。根據台灣彩券公司過去統計資訊，公益彩券自第3屆2007至2020年3月底，高額中獎人（單注中獎金額超過500萬元者）共有5470位完成兌領獎金，這些幸運兒當中，有7成的人在中獎後的7天內就來領獎，1個月（30天）後才出面領獎的占4%，「忍耐」到兌獎期限最後1天才來領獎的則有3位。