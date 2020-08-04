太幸運了！10元買報紙發票中千萬　花2元影印中200萬

財政部今（4）日公布2020年5-6月期統一發票中獎清冊，其中1000萬元特別獎有16張中獎，而且7張消費金額都在百元以下，有人在屏東市統一超商只花10元買報紙就中了1000萬元特別獎。至於200萬元特獎這次也開出19張，有8張消費在百元以下，更有人在桃園市愛心聯盟生鮮超市花2元影印，就中了200萬元，真是令人羨慕。今年5-6月期統一發票特別獎的中獎號碼為「03016191」；特獎中獎號碼為「62474899」；頭獎中獎號碼有3組，各為「33657726」、「06142620」、「66429962」；增開六獎1組，中獎號碼為「790」。財政部賦稅署統計，這期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主計有92位，獎金合計超過新台幣1億7千萬元，對中其他獎項的獎金計17億9千萬餘元，而92位中獎得主中，計34位使用載具儲存雲端發票。值得注意的是，今年5-6月期統一發票開出16張千萬特別獎，根據財政部公布的中獎清冊發現，有7張發票的消費金額都不到100元，其中消費金額最低是在屏東市統一超商只花10元買報紙就中千萬元，另有在新北市板橋市全家超商20元買飲品也中了1000萬元，還有在桃園縣楊梅統一超商花60元買飲品及食品中千萬。至於消費金額最高則是在新北市永和區國勝瓦斯器具消費2萬1800元中千萬特別獎。這期統一發票200萬元特獎也開出19張，也有8張消費金額在百元以下，其中有人在桃園市愛心聯盟生鮮超市花2元影印，就中了200萬元，還有人在高雄市鼓山區的八方雲集消費33元中200萬元，另有在台北市北投大苑子花80元買飲品中200萬元。而消費金額最高是在高雄市鳳山區聯續發美食消費515元中200萬元。賦稅署提醒，對中今年5-6月期統一發票中獎號碼者，自8月6日至11月5日可到指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」兌領全部獎項；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎及雲端發票專屬500元獎，其餘獎項仍應於指定兌獎據點領獎。民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票中獎號碼外，亦可對15組100萬元、1萬5000組2000元及50萬組500元的雲端發票專屬獎號碼，如同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，以領取其中較高獎金的1個獎項為限。中獎民眾若已於電子發票整合服務平台設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶者，中獎獎金將自今年8月6日起自動匯入該指定帳戶；若未設定自動匯款者，請至便利商店多媒體服務機或洽會員卡店家列印中獎的電子發票證明聯，在兌獎據點領獎。