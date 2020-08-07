揭密囤房稅7／無助打房！學者建議：統一實施、拉高稅率

其實，囤房稅到底有沒有達到抑制房價的效果？學者看法不一。
國立台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝就覺得「好像沒什麼效果」，主要是現行囤房的定義太寬鬆，房屋評定現值偏低，加上囤房稅的門檻稅率太低僅1.5%，又由地方政府自行訂定差別稅率，導致很多地方政府從低訂定，僅台北市、宜蘭市及連江縣3縣市有差別稅率，因此對抑制囤房、改善高房價、實現居住正義效果真的不大。
清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚則「認為有效」，他在擔任台北市政府副市長期間，台北市率先實施囤房稅，房價從2014年慢慢緩跌下來，雖然不覺得囤房稅有絕對效果，但因市場經過長期累計供過於求、房價不合理，囤房稅的臨門一腳，讓房價慢慢下滑，從台北市中心蔓延到新北市、桃園市，對經濟影響也相對溫和。
但為何現在房價好像又漲回來？根據張金鶚的觀察，除2003年至2014年這波房價飆漲，讓建商口袋夠深，美國QE量化寬鬆貨幣政策，也使得市場游資很多，在利率走低、借錢容易之下，當資金成本更低時，建商為何要降價，加上在建商抱怨囤房稅不合理之下，北市府針對建商年內未售出的待銷房屋僅課徵1.5%稅率，提供3年緩衝期，這些因素也導致房價現在又要跌不跌。
雖然內政部認為囤房稅對空屋影響不大，但張金鶚也覺得「空屋定義」有很多模糊不清的地方，台北市政府也有做過空屋調查，透過水電去檢查，確實有效果，甚至想進一步強化，自住房屋稅率減半徵收，只是他對此有所保留，因為不論不只台北市，全台房屋自住率很高，稅制改革特別是「持有稅」是地方主要財政來源，若9成房屋稅都調降，地方財政如何彌補？
當然，拉高囤房稅最高稅率也是可以，只是縣市議會能否過得了嗎？張金鶚直言，台灣政治氛圍一向是「降稅容易增稅難」，一旦降稅就回不去了，因此要審慎為之，建議拉大自住、非自住房屋稅率，「稅率改革還有加強空間。」
此外，他也提到，「我一直期待財政部，中央立法統一實施就好。」地方政府也希望做，畢竟這是地方重要財源，而且囤房稅率應可累進加大差距，賦稅公平原則就是有能力的多負一點，沒能力的少負擔一點。
國立台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝同樣也提到，囤房稅率1.5%至3.6%，很多地方政府因政治壓力都從低訂定，有些曾拉高門檻稅率後，最後又退縮回去，他建議財政部有必要把門檻稅率再拉高，最低稅率應該現行1.5%提高至2%，甚至2.4%，而且不該由地方來訂，而是「中央統一立法實施」，這樣地方就不單獨承受加稅壓力，稅收增加，也有利地方財政，甚至可視稅收狀況，再拉高稅率或稅基，「至少比現在好！」
至於提高稅率天花板，黃耀輝覺得效果不大，即便台北市政府最勇敢，市議會也未必支持，地方政府也不敢拉高，「野心不要太大，先把囤房稅的稅率門檻拉高，先做到基本稅率拉高至2%以上。」他認為：「2.4%是ok的！」囤房稅不是要處罰多屋族，只是對持有房屋較多的人不給租稅優惠，自住房屋稅率為1.2%。
在稅基上也應改革，2位學者都建議囤房定義要更嚴格一點。
黃耀輝說，當初囤房的定義太過寬鬆，本人、配偶及未成子女持有房屋戶數達第4戶才算非自住。事實上，他在2015年曾查過財政資訊中心財產總歸戶資料，個人名下持有3戶以上房屋就有71萬人，這幾年下來人數可能更多，他覺得第4戶才算非自住，定義太寬鬆了。
張金鶚則認為現在4戶以上才算囤房，地方政府就不願做了，若要限縮為3戶以上就算囤房，可能更多民意代表會更有意見，地方議會要通過也不太容易，他建議先拉高第3戶稅率，讓稅率有明顯差別，並由中央統一訂定，這樣大家就沒有藉口，可按累進課稅拉大差距。
此外，黃耀輝還建議「不動產全國總歸戶」，目前囤稅都是各縣市課自己的，但有些可能在台北市只有2房，但在新北市有3房、桃園市有2房，結果3縣市都課不到稅，因此要全國總歸戶，財政部財稅資訊中心有納稅人所有不動產資料，可提供各縣市稅捐機關納稅人持有房屋戶數，再由納稅人勾選那些是非自住住家用，也許納稅人可能會選擇稅率較低的地區報稅，但至少還可課到囤房稅。
除全國總歸戶之外，要降低空屋率，黃耀輝提議「胡蘿蔔與棍子」雙管齊下，針對多屋族提供出租稅率優惠，納稅人申報時若將房子出租，囤房稅可享折扣，沒有租出去的，扣除自住的就是空屋，就加重囤房稅，囤房者就會想辦法把房子出租出去，在供給增加之下，租金也會下跌，讓買不起房子的人至少也可以租得起房子，空屋也會減少，亦不用再另課空屋稅，已隱含在囤房稅中。
張金鶚則提出目前房地合一課稅只做到交易部分，持有部分是分離課稅，持有部分也應合一，而且稅基應與實價登陸掛勾，只是實價登陸2.0還沒實施，預售屋價格仍未透明，加上可能有做假、即低買高報等問題，因此，這些配套都是政府應該努力做的。
不過，張金鶚也強調，「改革要漸進不能燥進」，他同意漸進改革、溫合改革、 緩著陸的改革，但不要走回頭路，像台北市就有點走回頭路的感覺，其他地方政府也是。
張金鶚認為台灣房地產持有成本相較先進國家低，反之台灣汽車持有成本還比房子持有成本高出10倍，讓人覺得「不囤房是笨蛋」，因此把房子當炒作工具，寧願囤房不租等房價漲賺價差，甚至有些企業有錢不去投資，而是拿來買房，因為房地產太好賺有利可圖，所以不要講囤房稅有沒有效，台灣房市一直有3高，即「高房價、高空屋稅及高自有率」，房價卻應跌不跌，背後代表市場失靈、資訊不透明‘市場機制不好，政府應強制介入，雖然單靠囤房稅無法解決，但在居住公平正義上還是該這麼做，高房價畢竟是大家心中的痛，政府應該積極努力往走做。
黃耀輝也強調財政部應該積極一點，台灣9成年輕人買不起房子，稅制可以幫年輕人做點事，不要只想到會造成多大的衝擊，提高稅率、緊縮非自住定義只有正面效果，有助居住正義改善，對地方財政也有幫助。他也點出為什麼大家要囤房，就是因「稅制被人看破手腳」，不僅資金成本低，稅賦稅成本也低，因此很多有人有錢就放在不動產上。
政府應該提高稅賦成本，黃耀輝表示：「房子是買來住的，不是買來炒。」財政部要提高社會價值應從稅制思考，「囤房稅較能實現居住正義目標，應該要做」，從稅率調高及稅基調整著手，搭配鼓勵多屋族出租房子，在多元稅制改革之下，自住房屋增加，房價下跌，才能讓買不起房子的人較有機會買得起房子。
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