飛行員執照是關鍵！星宇航空改申請國內線包機

根據The China Post報導，台灣的精品國際航空公司星宇航空最近改變了不飛行國內航班的決策。在向本地媒體發表的聲明中，該航空公司表示，在獲得政府批准後，將計劃開通飛往金門、澎湖和台東的包機。
此消息讓人感到十分驚喜，畢竟幾週前星宇航空才決定不開通國內航線，此文分析了當時做出此決定的原因。
由於航空業的本質及環境各方因素是隨時劇烈變動的，因此航空公司在做相對應的反應和決策時，必須應變快速且具彈性，尤其是身處不確定的疫情特殊時期。以下有可能是星宇航空改變其短期計劃的關鍵原因：
鑑於大多數國際航班因新型冠狀病毒肺炎的大流行而被取消，世界上大多數飛機駕駛員可飛行的航班數量十分有限。
然而，航空公司的駕駛艙人員若想保有其飛航執照，他們必須達到國際法規的要求，例如須定期執行操作飛機的起飛和降落。
為了避免因飛行次數不足而被吊銷執照而不得不“重新培訓”飛行員，航空公司會努力確保駕駛艙人員能達到所需飛行次數的最低標準。
這種努力可能是需要付出昂貴代價的。例如，韓國的韓亞航空近期會飛行空機、也就是沒有乘客搭乘的A380航班，為的就是要讓駕駛艙人員可以維持保有此款飛機的駕駛執照。
此外，現況與先前的預期相反，當前的新型冠狀病毒肺炎席捲全球，此危機目前似乎沒有可預期的終點。因此，星宇航空採用此短期方案，來解決問題及保持飛行員的證照持有，這是相當明智的決定。
由於星宇航空期望保有駕駛艙人員的執照，而這需要飛行一定的航班數量，開通國內包機可使航空公司既符合前述需求，又同時有營運收入。
同時，雖然國內航班的利潤可能不是很高，但是當利潤更高的國際航班恢復正常時，體驗過星宇航空設備齊全及全方位周到服務航班的旅客可能會更傾向於選擇此精品航空公司，而不是其競爭對手。
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