傳台新員工中威力彩15.6億　吳東亮：若真的代表這邊很旺

史上總獎金最高的威力彩頭獎31.24億元日前開出，由台北市及南投縣竹山鎮2注分得。由於台北市這注是花5600元電選包牌中獎，網路盛傳是台新銀行法金部門員工集資包牌中的。對此，台新金暨台新銀行董事長吳東亮今（5）日受訪時表示，如果是真的話，這是好事情，表示這邊很旺。台新銀行今日舉辦「生活金融生態圈記者會」，正式宣告成為全台首家正式邁入「生活金融無界限」的生態圈銀行，台新金暨台新銀行董事長吳東亮更親自出席，並邀集超過20家的重要商戶夥伴共同與會，高度展現對未來跨業合作金融生態圈的重視與期待。不過，由於近來市場最熱話題就是網傳台新銀行法金員工中了日前開出的31.2億元威力彩頭獎，由於是南投及台北市2注分得，每注可得15.6億元，其中台北市這1注是花5600元電選包牌中獎，因此網傳是台新銀行法金部門10人集資包牌中獎，而且主動集體離職，甚至傳有人想獨吞15.6億元獎金。今日台新銀行董事長吳東亮出席記者會，他也被問到這個問題，吳東亮僅表示，如果這是真的，這是好事情，代表這邊很旺。至於傳中獎員工集體離職，吳東亮則說「沒有啊，沒這種事」。吳東亮強調，得獎是好事情，但還是要做事、要上班。至於有沒有去恭喜中獎同仁？吳東亮表示「我也不曉得是誰」，也是從媒體上知道這消息。