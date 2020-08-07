揭密囤房稅6／對房價影響？　專家：要先承認制度有問題

針對囤房稅議題，內政部5月底曾發表數據稱，依據財政部2018年「房屋稅籍所有人歸戶統計」，持有一房者共擁有約800萬間房子，占總數的75.67％；持有四房以上的多屋者共擁有約47.7萬間房子，僅占房屋總數的4.52％，「國內房屋所有權分布狀況尚屬均衡，並無明顯分配不均的囤房現象」。
大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，囤房稅影響的幅度很有限，根據內政部的數據，空屋中是多屋的例較低，所以用囤房稅將空屋逼入市場上銷售的效果低；另一種層面的思考是，若不考慮是否空屋，只要第三戶或第四戶就課以重稅，是否有公平性的問題，尤其少子化下，可能發生多戶持有的房屋座落於外圍或偏鄉地段，因地段偏遠銷售也有困難，故也需考慮城鄉差距。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也提到，目前中央有授權給地方制定囤房稅，但目前除了在台北等少數縣市外實施外，其他地方政府都礙於民意未敢貿然課稅；囤房稅的概念，就是跟所得稅一樣是「多的人多繳稅」，這個概念是符合公平正義原則，但卻挑戰到國內房屋稅較低的長年現況，因此會讓部分人士無法接受。
張旭嵐認為，就算課徵囤房稅，也僅會影響佔全國少數的多屋者，不會打擊到真正炒房的投資客，對整體房價的影響可說是杯水車薪，因此是否囤房稅上路後就能打房，可能還是要打個問號。
不過，針對內政部數據，部分民間團體也有諸多質疑。OURs都市改革組織研究員廖庭輝指出，內政部數據並未對全國跨縣市別的多持屋者、家庭多持屋者做歸戶，也就是未做「全國歸戶」與「家庭歸戶」這兩個動作，才會讓這數字如此之低。
舉例來說，如果某人在新北與台北各持有一房，那他分別匯在台北與新北各被算成是1屋持有人，並不會被歸類為持有2戶者；另外，如果某人將房子分別歸於其配偶與兒子的名下，那數據上就是其配偶與兒子各持有1屋。
由於內政部該數據未做清楚的「全國歸戶」，因此OURs都市改革組織援引財政部《107年度台閔地區房屋稅籍所有人歸戶統計》進行分析，並以全國為單位，發現4房以上多持屋者擁有176.9萬戶房，此比例占了全國約15.1％。
若從「家庭歸戶」來看，OURs援引財政部2007年的《適用土地增值稅自用住宅用地優惠稅率次數限制之研究》，並以房屋所有權人與其配偶、未成年子女為單位，發現四宅以上多屋者持有全國屋數比例增加至17.4％。
內政部這篇新聞稿有著不少瑕疵，也突顯出多屋者事實上多更多。
不過，廖庭輝坦言，目前就居住正義議題來說，主要分成兩大路線，第一就是如推動囤房稅等的稅制改革，另一部分就是推動「實價登錄2.0」的資訊透明，而前者目前仍不是首要目標。
廖庭輝解釋，房市資訊透明在朝野都有共識，不管是民進黨或其他在野黨都有提過相關修法，版本也大同小異，因此比較有機會在立院修法通過；至於稅制改革的法案，光是時代力量、民眾黨兩黨的版本就有滿大差異，更不用提執政黨版本。
「現在問題點不是哪個版本可以解決問題，而是你要先承認它（囤房稅）是個問題。」廖庭輝坦言，囤房稅各黨團的版本推出後，可能會引起外界討論，但事實上目前行政機關還處在不承認它是個問題的階段，朝野也未有共識，「現在這些版本實際上都不可能被（立法院）排程。」距離真正立法「還非常、非常遠！」
廖庭輝認為，當朝野有共識認為囤房稅是個問題後，不管是要用在野黨或執政黨的版本，中間都可以再做調整，「我們都覺得OK，到時候我們也可以提供意見。」而不是忽略整個問題。
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