揭密囤房稅1／僅3縣市實施被狠批　財政部到底堅持什麼？

房屋稅為地方重要稅收來源之一，依《房屋稅條例》，以房屋評定現值為稅基，按實際使用適用的稅率核課，稅率由地方政府於規定範圍內自行訂定或調整，其中房屋標準價格由各縣市不動產評價委員會每3年重新評定，目前房屋標準單價與市價存有相當差距。
但由於台灣房市歷經SARS陰霾、金融海嘯時期的冷卻，之後隨著經濟復甦重現熱絡，原持有稅負、買賣獲利稅負偏低，被認為是不動產投資存在炒作、推升房屋價格及貧富差距擴大主因，因此財政部在2014年修正公布房屋稅稅率範圍，針對非自住房屋及持有多戶房屋者，訂定差別稅率、提高持有成本，以避免產生囤房現象，並要求各縣市政府調整30年來未修正的房屋標準單價，縮小致房屋評定現值與市價偏離的情形。
清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚回憶，當時擔任台北市副市長的他，與時任財政部長張盛和討論囤房稅過程，他的立場是希望囤房稅定義應要嚴格一點，但張盛和認為這樣衝擊可能太大，在立法院可能過不了。最後通過個人所有的住家用房屋，無出租使用，供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且本人、配偶及未成年子女3戶內可適用自住房屋稅率1.2%，第4戶非自住之住家用房屋就要課徵囤房稅，法定稅率1.5%至3.6%，由各地方縣市政府訂定。
張金鶚也覺得「先求有再求好」，加上政治壓力及中央立法，他當時勉強接受，確實2014年4月提出，5月就立法通過真的是非常快速，只是他表示：「當時我一直希望財政部可從中央立法全國一致實施，免得地方政府有各自考量，尤其地方民意代表各有不同壓力，中央若能統一會比較好。」只是當時張盛和認為這是地方稅，地方自治，應由地方決定，最後還是把燙手山芋丟給地方。
也因為張金鶚當時是台北市副市長，台北市政府決定先衝看看，台北市成為實施囤房稅的領頭羊，張金鶚原本預期其他縣市也會跟進，沒想到回頭一看卻沒有縣市跟進。他坦言：「那時我有點錯愕，覺得有點像是唐吉軻德的感覺。」有的縣市實施後又退縮回去，「讓我們滿遺憾的！」只有台北市算是比較積極。
確實，目前全台只有3縣市包括台北市、宜蘭縣及連江縣實施囤房稅，針對持有非自住住家用房屋數量，給予差別稅率。以台北市來說，非自住住家用房屋稅率，持有2戶以內，每戶課徵2.4%稅率，3戶以上每戶課徵3.6%的稅率；宜蘭縣則是持有2戶以下，特戶課徵稅率1.5%，3-7戶課徵2%稅率，8戶以上課徵3.6%稅率；連江縣則是2戶以內，每戶課徵1.6%稅率，3戶以上稅率2%。
桃園市則是調高非自住住家用房屋的門檻稅率，從法定稅率1.5%提高至2.4%；新竹縣稅率則是1.6%。新北市在2017年7月曾調高非自住自用房屋稅率為2.4%，但2019年1月9日修正調回最低門檻1.5%。至於其他縣市包括新北市，目前囤房稅都是採最低門檻稅率1.5%，沒有差別稅率。
也由於多數地方政府仍以最低稅率課徵，也引發外界質疑，時代力量立委就質疑台灣囤房稅政策根本是在打假球，只會在選前喊口號，完全沒有實際作為，去年還是立委的黃國昌就批評政府對於抑制房價至今毫無對策，政府根本不重視年輕人，台灣的高房價是政治人物應該要承擔解決的問題，並提出《房屋稅條例》修正案，將單一住戶的稅率從現行的1.2%降為1%持有3至4戶以上者，開始加收囤房稅2.4%，持有第10戶上者最高可課徵10%囤房稅。
不過，現任財政部長蘇建榮態度也相當強硬，他認為「抑制囤房不是只有你能喊，我們房地合一稅也提出來了，囤房稅要考量地方因地制宜的問題，打房壓肩不是只有你能講，政府有政策考量。」房屋稅要考量地方政府的問題，中南部縣市自住比例很高，而且房屋稅占地方稅收的1/3，降稅中南部財政要怎麼辦？
蘇建榮更直指，台北市、新北市囤房問題較為嚴重，但不能將問題丟到全國，讓所有地方政府一體適用，尤其案將單一自住房屋稅從現行百分之1.2%降至1%，但中南部縣市房屋多為單一自住，若調降稅率會導致稅收大減，影響地方政府財源。
房屋稅除了稅率外，也可從稅基調整。
蘇建榮提到，若要課徵囤房稅，也可從稅基調整來做，解決高房價問題不只有稅，還有其他措施，尤其房屋稅是地方非常重要的財源，必須審慎處理、因地制宜，房屋稅有稅率和稅基，稅基由各地方評定，而且若毫無配套就貿然打房，房屋價值的折減影響抵押貸款價值，或是造成金融波動，都要考量在內。
不過，學者認為，囤房稅應該由中央立法統一實施，並限縮「囤房的定義」，第3戶就算囤房，而且應拉大稅率差距，提高囤房稅的門檻稅率從1.5%，提高至2%甚至更高2.4%。財政部官員則表示，這必須與各縣市討論，畢竟各縣市環境條件背景不同，要多方考量，像有些縣市面臨人口外移，房子不是自願空在那，就是租不出去，城鄉差距太大，因此還是應該由地方政府考量自己的情況訂定稅率。
至於包括時代力量、民眾黨也提案要拉高囤房稅的稅率，財政部除表示尊重立委的提案權，若真排入立法院審議議程，再來做協商討論之外，財政部也呼籲地方政府，應先充分運用可用工具去處理囤房問題，例如在法律授權範圍內，以調高稅基方式、更細緻針對特定對象提高稅負，畢竟各地發展程度不同，以修法方式一致拉高，未必符合所有縣市需求。
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