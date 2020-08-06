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疫情下電商逆勢上揚　樂利前進越南新電商平台上線

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-06 17:57:52

▲樂利數位共有上海、香港與台北等據點，近年更以在地夥伴合作形式，陸續進入星馬、越南等市場，跨境電商服務涵蓋東北亞及東南亞。8月中旬將前進越南，新電商平台「挑挑 ttCHOICE」上線。(圖／樂利提供)
▲樂利數位共有上海、香港與台北等據點，近年更以在地夥伴合作形式，陸續進入星馬、越南等市場，跨境電商服務涵蓋東北亞及東南亞。8月中旬將前進越南，新電商平台「挑挑 ttCHOICE」上線。(圖／樂利提供)
新冠疫情重創傳統零售通路，電商成為少數逆勢上揚產業，兩岸跨境電商jollywiz樂利於2020上半年衝出較去年成長近50%的亮眼成績，電商代運營需求量已較去年同期增加60%。而今（6）日更宣布8月中旬將前進越南，推出全新跨境電商平台「挑挑 ttCHOICE」，首波預計導入10到15個海內外品牌，與各品牌一起前進越南市場。

全球疫情導致消費行為大幅轉移至電商，樂利指出，上半年業績成長近50%，執行長施凱文表示：「疫情下『非接觸型購物』需求明顯爆發，在各國可能因疫情影響本國生產鏈之際，跨境電商仍可補上消費者需求；而這類全球化佈局，正適合零售業者分散市場風險、測試市場反應，以建立更彈性永續的營運模式。」

而盤點樂利數位上半年熱銷產品，發現保健品、食品、美妝等品類需求大增。也因此，今年樂利數位陸續取得西班牙國民保養品牌 LookDore 璐朵、英國香氛生活洗沐用品 BOUTIQUE 璞莉可等知名品牌代理權，拓展自身在美妝保養市場的佔比。同時，計劃在下半年進駐台灣實體通路，並協助品牌於越南Lazada、Tiki及蝦皮等電商平台上線，加速品牌進軍全球市場。

樂利指出，根據Google《2020台灣企業跨境關鍵報告2.0》，2019年星馬及越南等東南亞市場在「Made in Taiwan」相關字詞搜尋年增超過15%，顯示台灣品牌於東南亞市場深具潛力。因此，早些年已進入星馬市場的樂利，決定在8月中前進越南成立跨境電商平台「挑挑 ttCHOICE」。

施凱文表示，挑挑ttCHOICE以成為匯聚全球好物的線上平台為願景，把台灣嚴選好物帶出國門，結合全球優質品牌，推薦給在地消費者。期待未來能協助更多品牌進入東南亞市場。

另外，預計年底前將有10到15個品牌、超過數百項商品會在「挑挑ttCHOICE」率先上線：首波上線品牌包括女性私密保養品牌 Relove、LookDore 璐朵、BOUTIQUE 璞莉可等，期望帶給越南女性消費者更多元優質選擇。

 

 

 

 

關鍵字

電商 電商平台 疫情 樂利 越南

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