「疫情大降價」沒成還得加價！專家：今年房市像極了愛情

根據《住展雜誌》調查，代表北台灣新建案市場概況的住展風向球7月分數為34.4分，比6月份（33.7）略增0.7分，分數連五個月上揚，且續創今年以來新高，對應燈號則已連續三個月站穩黃藍燈；風向球六大構成項目中，看屋來客組數上揚，其他五項分數則持平。
觀察指出，經過520檔期旺季推案潮之後，7月預售屋推案量能依然強勁，仍約有7百億左右大量，且7月新成屋則略增至8百戶；在新建案市況方面，指標案平均來人組數續升34.7組／週，比6月成長5.2組／週，來人組數再創今年以來最高點；在買氣方面，指標案成交組數升至2.2組，比6月份微幅增加0.1組／週。
分析認為，看屋來人組數持續升高的主因，除了與房市景氣好有關外，近期不少指標建案舉辦銷售活動，尤其暑期較風行的親子活動，也有效提升民眾出門看屋意願；雖然新建案數成交組數增幅，不如來人組數那麼亮麗，但表現算是十分穩健。
由於新建案市況強強滾，建案議價率持續縮小。「今年房市可謂風雲變化變測，像極了愛情。」住展雜誌研發長何世昌指出，在疫情爆發當下，多數消費者還等著建案跌價、或想大幅殺價；但孰料不過短短幾個月時間，一般消費者不僅大幅殺價沒機會，因投資需求出籠帶動房價上揚，房價就像變了心的女友，回不去了。
何世昌表示，消費者不僅殺價不成，反而被逼著要加價才能買到房子，箇中原因就是預售屋轉售風潮再起，手腳慢的消費者只能買轉售戶，購屋成本自然會墊高。
何世昌認為，展望接下來的市場，因美國正討論第二輪紓困方案，大灑幣政策暫時不會改變，而美國狂印鈔將加重新台幣升值壓力；在這種情況之下，預料到年底前台灣央行也不會收緊資金，國內房地產活絡的動力將持續下去。