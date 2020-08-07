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總座疑涉施壓爭議貸款？金管會要查　北富銀4點聲明回應

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-08-07 18:46:28

▲台北富邦銀行總經理程耀輝被爆疑似施壓爭議貸款，北富銀發4點聲明表示已啟動查核，目前清查全段匯款金流走向均與總經理無關，調聽會議錄音亦無施壓或頻頻催促盡速核撥增貸一事。（圖／NOWnews資料照）
▲台北富邦銀行總經理程耀輝被爆疑似施壓爭議貸款，北富銀發4點聲明表示已啟動查核，目前清查全段匯款金流走向均與總經理無關，調聽會議錄音亦無施壓或頻頻催促盡速核撥增貸一事。（圖／NOWnews資料照）
富邦金控旗下台北富邦銀行總經理程耀輝被爆疑似忽略銀行內部對易恒健康公司的風險通報，要求盡速核撥貸款約3000萬美元，並疑似以程耀輝為最終受益人接受匯款等。對此，金管會也展開調查，而北富銀今（7）日則發出4點聲明表示，已啟動內部稽核專案查核機制，並做獨立調查也將全力配合主管機關進行相關調查，但目前清查全段匯款金流走向均與總經理無關，調聽會議錄音亦無施壓或頻頻催促盡速核撥增貸一事。

金管會銀行局長莊琇媛證實昨日已接到相關消息，目前將就易恒健康的授信過程中，是否符合內部規範與法規及疑似匯款部分請北富銀提供資料說明，再視情況採取後續行動，看是否需要請程耀輝來說明。

北富銀則針對此案發出4點聲明，董事長陳聖德亦緊急發布內部信給全體員工穩軍心，內容提及公司相信每位同仁，所有內部制度與流程均依分層負責專業判斷，公開與透明是北富銀最重視的原則，不會有一絲動搖。面對質疑，公司已展開內外部的調查，希望同仁一起靜待調查出爐，相信很快會有個結論。

北富銀聲明稿中也指出，所有業務，包含授信案件，均依外部法規及內部規範訂定的相關分層負責核決權限及作業流程辦理，且有嚴謹的3道防線檢核機制，不容許任何不當操作的空間。對於相關個案，北富銀行已立即啟動內部稽核專案查核機制，並做獨立調查也將全力配合主管機關進行相關調查。

對於易恒健康公司授信案遭質疑，北富銀也清楚說明，2018年8月匯款當時，AIMDA HOLDINGS的最終受益人並非本行總經理程耀輝先生，全段匯款金流走向均已查清，均與本行程總經理無關。

有關報導中北富銀香港分行對易恒健康公司發出重大風險通報一事，該風險通報主要是針對易恒健康股價下跌，造成單純以股權擔保品計算的LTV升高所發出之風險通報。但除股權擔保品外，本貿易融資授信之擔保品尚包含定存、存貨、應收帳款等其他擔保品，加計其他擔保品全案LTV 仍小於50%。本通報依內部規定經原核決層級SCO1（風控長）簽核及做風險判斷，並無不顧授信風險情事。

至於外界質疑北富銀總經理要求對易恒健康公司增貸，北富銀表示已調聽相關會議錄音，會議中總經理與同仁討論如何在不增加銀行風險情況下，於疫情期間協助客戶，並無施壓或頻頻催促同仁盡速核撥增貸一事。

有關Agritrade授信違約案，北富銀指出，本案共有34家國內外金融機構受影響，總壞帳金額達9億4千3百萬美金。本授信案是依北富銀內部授信核決權限進行核貸，於違約發生後亦已依內外部壞帳處理規範及流程，進行提存及轉銷呆帳。

聲明稿最後也強調，誠信為富邦金最重視的企業文化，相信同仁的作為與決策，必恪守應有的高標準。在信任同仁操守的前提下，北富銀亦會公正查明事實，對客戶、股東、投資人及全體員工做清楚的說明。

關鍵字

金管會 程耀輝 富邦金 台北富邦銀行 貸款

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