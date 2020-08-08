爸爸為孩子投保增1.5倍　自身保障卻不足　專家這樣建議

根據台灣人壽內部數據顯示，父母幫小孩投保比例已將近25%，較10年前增加10%，且幫小孩投保的首張保單，平均投保年齡由10年前的17歲降至近1年的7歲，顯示父母保險意識增加，除年紀小投保保費較便宜外，也讓孩子在成長過程中獲得保障。
不過，台灣人壽分析，處於家庭責任期的爸爸保障規劃額度，應從子女教育、房屋貸款、孝親費及預抓十年的家庭生活費等角度規畫。經精算，壽險保額應為新台幣1000萬元，而考量平均意外保額、危險係數及職業等級等因素，意外險保額應為700萬元最為理想。
而根據統計，現階段的爸爸平均壽險保額僅約為80萬元及意外險約150萬元，有明顯落差，因此台灣人壽建議爸爸們應先將自身缺口補足，以免風險來臨時，讓家庭經濟陷入困境，而這才是對家庭及孩子最真實的照顧。
此外，富邦人壽「國人保險大調查」結果也發現，20世代與30世代男性普遍對於自身的保單內容「很不熟」，所擁有的壽險及醫療保障也較女性來的低。
國泰人壽也指出，根據財團法人保險事業發展中心統計，2019年每位國人平均擁有2.56張壽險保單，且每人每年平均保險費支出約14.6萬元，但2018年壽險死亡給付平均保額卻僅約56.8萬元，雖已創近10年以來新高，但相較行政院主計總處統計之2018年平均每戶家庭消費支出約81.1萬元而言，可發現明顯存在保障缺口，更意味著身為家庭支柱的爸爸若不慎因意外或疾病而身故，其壽險保障不足以支撐家庭一年的開銷，建議爸爸們除了規畫基礎醫療保障外，也應規畫足夠的壽險保障，讓最愛的家人不因突如其來的變化而造成生活馬上陷入困境。
台灣人壽則提醒爸爸們，除自身保障補足外，記得附加要保人的豁免保費，因保費僅多增加幾百元，卻能在發生事故無力繼續繳交保費時，讓保障持續，而且父母跟小孩的保單要單獨規劃各自投保，不要附加在父母的主保單下，避免小孩成年後，不適用附約投保，新投保必須改以當下年齡投保計費的窘境。
全球人壽則認為，父親角色常會隨著子女的年紀而有責任上的不同，保障也要跟著調整，主要可以分做3種類型，首先是「新手期爸爸」，為了賺奶粉尿布錢，全力打拚工作，免不了四處奔波，建議此時期爸爸的保障首重實支實付醫療險、意外險及意外醫療險，將大額醫療支出風險轉移給保險來承擔，並且善用意外險來提高保障才不會讓原本辛苦掙來的積蓄以及剛要實現對家人的承諾全都付諸流水。
同時，建議夫妻在婚後或懷孕期間，提早與專業保險人員聯繫。準新手爸媽最好在這個階段好好討論家庭所需要的保障與預算，達成共識，在小孩出生前就能敲定預算，並預先針對孩子第一張保單內容做好初步籌劃，等到小孩出生後，有身分證字號就能儘早投保。
至於「學齡期爸爸」，這個時期夫妻倆的薪資可能因為工作年資成長遞增，但家裡開支也會隨著孩子成長而增加。全球人壽建議夫妻倆可透過定額的方式做好保險規劃，在基本實支實付醫療險、意外險及意外醫療險補足後，應進一步考慮透過重大傷病險或失能扶助險等來強化保障，在發生重大意外或疾病時，保險金就能成為家人的保護傘，不讓家中經濟受到太大影響。
在孩子成長階段，全球人壽建議除了做好醫療保障外，也應開始進行退休財務規劃。由於這個時期的夫妻倆，家庭總收入扣掉房貸、生活支出之後，可能所剩不多，因此，建議可選擇具彈性繳費的投資保險商品。以變額萬能壽險為例，因商品具有保障投資雙功能，不僅有機會享有投資獲利，契約有效期間內還能享壽險保障，讓財務規畫過程更安心。
富邦人壽竹冠通訊處業務主任張雁閔則也指出，自己身邊有許多鮮肉準爸爸正在事業的起步階段，在預算有限的情況下，建議先規畫基礎保障，以意外險、醫療險（住院日額及實支實付型）、 定期壽險等商品為主，而熟男準爸爸薪資條件較佳，建議可注重資產累積，透過利變型保單、類全委保單、重大特定傷病險等保險商品來組合較為完善，為子女儲備教育金、同時豐盈退休保障。
另外，有不少準爸爸感嘆經濟開支突然變大，尤其面對未來龐大的子女教育金，更是感到相當擔憂，張雁閔也建議平時可多利用投資型保單進行理財，善用保險商品提早為寶貝們的未來做準備。
對於「三明治族」的爸爸們，中國人壽建議從3大面向開始檢視與著手，包括醫療保障、退休規畫及家庭保障準備，在檢視手邊醫療保險時，一定要能夠達到事後彌補效果，保險金足以支應醫療支出，也才能在退休後維持一定的生活品質。當工作累積一定資歷之後，普遍經濟能力應該相較剛出社會時好轉，這時醫療保險可依家族病史或自己預期未來想達到的醫療水準，投保重大傷病、失能照護等商品，也可避免自己責任最重時發生醫療照護連累家人。
對於資產增長的準備需求，可善用「投資型保險」，不僅是讓資產有機會隨著市場成長而增加，且可用較低成本持續增加壽險保障，其實只要經濟能力漸入佳境時，對於退休規畫都建議可投入較大金額，因此除了定期定額之外，也可搭配單筆投入的變額壽險，惟要注意的是，當離退休年齡越來越接近，風險承擔度不比年輕時大，投資標的上就應轉以穩健為主。
在家庭保障準備部分，中國人壽提醒基本保障的準備同樣不能忽略，除了要定期檢視自身擁有的壽險保障，更建議可選擇6年或10年的利率變動型壽險，有機會享有以宣告利率為基礎計算增值回饋分享金，讓資金運用更靈活，並滿足未來人生保障需求。
至於進入「空巢期爸爸」，隨著孩子長大離家，不再依賴父母給予的經濟協助，全球人壽建議可把財務重心轉回夫妻倆的退休生活，退休規畫工具則要慎選；保險是穩健的退休規畫工具之一，其中「利變型增額終身壽險」是不錯的選擇，以美元利變型增額終身壽險為例，因美元是國際間通用的主要貨幣，商品以美元收付方式，很適合作為資產配置工具，且商品本身具有保障與財富累積的功能，不僅讓退休金累積期間多一份安心，部分商品更提供繳費期滿後可申請轉入投保年金，有助於建立穩定的退休金流。