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鴻海攜手英特爾攻5G工業專網　產學合作促工具機產業升級

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-10 09:10:00

▲英特爾與鴻海宣布共同推出TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，另外也結盟虎科大與網聯科技，促進工具機產業轉型升級。（圖／NOWnews資料照）
▲英特爾與鴻海宣布共同推出TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，另外也結盟虎科大與網聯科技，促進工具機產業轉型升級。（圖／NOWnews資料照）
國際處理器大廠英特爾與鴻海科技集團今（10）日宣布共同推出TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，雙方將攜手構建5G工業專網關鍵產品，並結盟工具機感測方案的領導廠商「網聯科技」以及國立虎尾科技大學「智能機械與智慧製造研究中心」，希望透過產學合作，整合上下游工具機物聯網生態系，為工具機產業5G專網推動打造基石。

英特爾與鴻海共同推出的TSN+5G先驅網路架構，目前已在工具機產業進行產學合作試點，依循鴻海推動燈塔工廠標準對外賦能的策略，搶先在台灣將相關技術進行概念性驗證，未來更計畫整合產業聯盟，進一步建立工具機產業TSN+5G產業標準。

工具機感測方案的領導廠商「網聯科技」林鼎皓總經理與學界的「虎尾科大智機中心」覺文郁講座教授兼校長共同表示：目前工具機在彈性製造與無線連網的趨勢中，有大量高頻寬與低時延並存的工業應用需求，以現行WiFi或LTE通訊勢必無法滿足頻寬、時延、移動性及安全性等各方面要求，希望透過TSN+5G的網路架構來解決產業應用的痛點。

林鼎皓總經理進一步指出，目前世界各國均已逐步導入5G工業專網，透過本次合作契機，先期以豪力輝工廠場域進行TSN+5G網路的試點，後續以TANGRAM工業物聯網聯盟為輻射中心點，促進工具機產業的轉型升級。

本次合作推動的5G工業專網關鍵產品，包括終端傳輸單元(DTU)與傳輸小基站(Small Cell)，搭配軟體定義之引流產品，如：工業閘道器(Gateway)、邏輯控制器(PLC)、高速資料擷取器(DAQ)，透過CorePro標準數採協議及物聯網平台，實現OPC UA over TSN、TSN/5G Translator低時延、Dual Backup/Connectivity高可靠性，及多接取邊緣運算(MEC)等功能。

藉由TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，搭配英特爾邊緣運算即時控制系統，可實現工具機台的控制時延趨於微秒等級，另外搭配Intel® Edge Insights for Industrial人工智慧分析平台，可升級工具機台具備自感知與自優化的能力，以提供工業垂直應用的創新整合，助力傳統產業進行數位化的轉型升級，實現工業4.0智慧製造無憂生產的目標。

關鍵字

工具機 英特爾 虎尾科技大學 鴻海 5G

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