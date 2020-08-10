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大同經營權紛爭未解　市場派、公司派同天記者會再度槓上

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-10 17:23:45

▲大同經營權紛爭未解，10日市場派、公司派同天召開記者會再度槓上。（圖／NOWnews資料照）
▲大同經營權紛爭未解，10日市場派、公司派同天召開記者會再度槓上。（圖／NOWnews資料照）
就在經濟部準備對大同市場派申請召開股東臨時會說明前，市場派今（10）日召開記者會，大股東三圓建設董事長王光祥表示，希望經濟部不要再拖延，盡快准許他召開股臨會，同時他也表示，如果順利入主大同，將推舉林文淵擔任董事長，希望林帶領專業團隊為公司興利除弊。而幾乎同一時間也召開的大同公司派，則再度質疑王光祥的發言，以及提出相關資料顯示王的公司疑雲重重。

針對大同市場派申請召開股東臨時會，依照過去原則，由於大同董事會現在依然存在，因此駁回處分的機率較大，但外界認為，先前金管會周邊單位都依特別背信移送董事長林郭文艷，預料公司法主管機關經濟部，也會為了顧及股東權益，依「特例」作出新見解，而經濟部長王美花日前也說市場派申請股臨會一案，本周可望作出裁示。

而就在經濟部準備作出裁示前，市場派王光祥召開記者會表示，希望經濟部不要再拖延，盡快准許他召開股臨會，同時他也表示，如果自己順利入主大同將有五大承諾。

包括持股全體股東及政府最嚴格監督、擺脫家族式經營廣納專家多元意見、守護大同資產活化資產創造公共財、推動產學合作培育台灣優秀人才，以及整治經營亂象擦亮大同招牌。王光祥更聲明自己不會擔任大同董事長，將推舉前中鋼董事長林文淵擔任董事長，讓他組成專業團隊來興利除弊。

而幾乎同一時間也召開記者會的大同則指出，王光祥實質控制的羅得、競殿、三雅在107年5月18日，依《證券交易法》第43條之1申報買入大同股票達10%。申報書記載其資金來源為「自有資金2,868,431,449元，貸款2,431,970,000元」，仔細核對三家公司財報、王光祥記者會發言及三圓建設財報與重訊，可發現疑雲重重。

大同提出5點質疑，包括第1點：羅得、競殿、三雅等三家公司自有資金與財報不符，其中競殿負債已大於資產，質疑自有資金與申報書上的不符。第2點：王光祥之前說他出售三圓青島股權，鮭魚返鄉投入大同，但根據大陸工商登記，交易的單位也是王控股的公司，質疑「請問這是真交易，還是假買賣」。

第3點質疑：三雅公司向王道銀行借款9.3億元之擔保申報疑與香港工商登記不符。第4點：三雅公司向兆豐銀行借款2億1750萬元，卻開立45億元備償本票。質疑王這張本票究竟涵蓋多少錯綜複雜的關係？第5點則質疑，申報書未依企併法27條申報。

關鍵字

大同 市場派 經營權 王光祥 公司派

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