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曾經的生技股王拉警報　康友證實：董事長8月初就失聯

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-10 22:07:10

▲康友今（10）日晚間召開重訊表示，董座黃文烈8月初就已失聯，待確認相關事實與涉案人後，將分別在兩岸提出告訴。（圖／擷取自證交所影音網）
▲康友今（10）日晚間召開重訊表示，董座黃文烈8月初就已失聯，待確認相關事實與涉案人後，將分別在兩岸提出告訴。（圖／擷取自證交所影音網）
曾經是生技股王的康友-KY近期風波不斷，先是總經理章永鑒因個人職業規劃而辭職，之後傳出在中國大陸的子公司六安華源製藥，其機器設備被當地銀行抵押，金額約新台幣10億元，最初康友聲明「未有此筆擔保，正在釐清消息來源」，但今（10）日晚間再度召開重訊表示，董座8月初就已失聯，待確認相關事實與涉案人後，將分別在兩岸提出告訴。

康友-KY上周因一直未能將子公司機器設備遭抵押一事具體說明，今（10）日被證交所打入全額交割股，開盤股價即跳空跌停，連吞三根跌停板，跌破百元關卡，創公司掛牌以來新低價，來到95.4元。

康友發言人副總經理呂祥泰在今日晚間重訊一開始就直指董事長黃文烈在今年8月初就已經失去聯絡，今年8月6日、7日，董事及總經理章永鑒、財務長蔡曉梅及稽核主管王浩等相繼辭任。公司8月9日召開臨時董事會，決定希望透過有查核經驗的會計師事務所進行查核，並派人到子公司六安華源實地調查。

由於調查結果認定有違法事實，因此在8月10日下午召開臨時董事會，表決通過待確定、確認相關事實與涉案人後，將依法在台灣與大陸分別提出刑事告訴及民事求償，強調公司董事會將秉持職責，盡力保障投資大眾的權益。

康友-KY曾在2018年登上生技股王、台股股后寶座，寫下538元歷史新高價，但之後董事長黃文烈曾連續以他人或個人名字轉讓、出售手上的持股，引發市場恐慌性賣壓，即便黃文烈表示公司營運正常，轉讓股票的對象是熟悉公司營運及轉投資帝斯生技的股東，但仍引爆市場賣壓，股價跳水連吞14根跌停板。

如今康友-KY再起爭議，黃文烈更因此失聯讓外界摸不著頭緒。為此，發言人呂祥泰對外指出，最後一次聯絡黃文烈的時間是在7月30日，但從那時到現在這段時間仍未聯絡上，據悉他可能在新加坡，但確切地點還不知道。

關鍵字

六安華源 生技 股王 康友 黃文烈

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