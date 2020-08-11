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高CP房價吸引「脫北者」　桃園成六都中戶長最年輕都市

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-11 12:15:13

▲桃園八德區交通相當便利，且房價相對親民。（圖／台灣房屋提供）
▲桃園八德區交通相當便利，且房價相對親民。（圖／台灣房屋提供）
台北房價寸土寸金，因此不少年輕人將眼光放往新北、桃園等蛋白區，使這些區域的購屋年齡持續下降。根據內政部資料顯示，全國戶長平均年齡在55.5歲，但桃園市戶長平均年齡在52.8歲，較全國戶長年輕近3歲；另一方面，台北和台南戶長平均56.2歲，是戶長年齡最老的兩都。專家認為，桃園房價親民，再加上當地產業密集，就業機會高，因而吸引年輕首購族群在地生根置產。

▲六都戶長平均年齡排行榜。（圖／台灣房屋提供）
▲六都戶長平均年齡排行榜。（圖／台灣房屋提供）
 

根據內政部不動產資訊平台最新統計，六都各行政區的戶長年齡層大部份以45歲以上居多；全台僅有4個行政區的戶長最年輕，分別為新北市林口區、桃園市八德區、台中市沙鹿區以及高雄市小港區，這些區域戶長年齡落在35至40（含）間的占比分別為26.8％、23％、24.8％以及23％，顯示出這些行政區中每5位至少有一位是35至45歲的年輕戶長。

▲六都35至45歲戶長年齡層最多的四個行政區。（圖／台灣房屋提供）
▲六都35至45歲戶長年齡層最多的四個行政區。（圖／台灣房屋提供）
 

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧提到，戶長落在35至45歲中壯年間的行政區有3大共通點，那就是房價低、交通便、就業多；其中，新北市林口區雖屬於新北蛋白區，但有長庚醫院與華亞科技園區的就業人口支撐，平均所得為新北市最高的地區，加上機能與環境佳，交易熱區是捷運站與三井OUTLET周邊，購屋者不乏年輕夫妻，或是單身貴族，因此年齡層最輕並不意外。

江怡慧分析，桃園市八德區近土城、三峽、鶯歌等區域，交通相當便利，透過國道二號機場聯絡道還能銜接中山高、北二高，還有捷運綠線、台鐵地下化增站等種種利多話題不斷，加「俗擱大碗」的房價，成為吸引「脫北者」的高CP值的區域。

▲新北市林口區平均所得為新北市最高的地區，機能與環境佳，吸引許多首購族或年輕夫婦。（圖／台灣房屋提供）
▲新北市林口區平均所得為新北市最高的地區，機能與環境佳，吸引許多首購族或年輕夫婦。（圖／台灣房屋提供）
 

另一方面，江怡慧指出，沙鹿區位居西屯區與海線地區之間，有著近中科與台中工業區的優勢，工作機會多，加上有靜宜大學等商圈周邊生活機能佳，因此吸引不少年輕首購族群購屋。

至於小港區會上榜原因，江怡慧認為，小港地段位於市郊，房價長期穩定，因此成為南高雄購屋族置產目，小港區的客層多屬在地客，會吸引本來就有地緣關係的當地人，近期也由於房價相對便宜，有從前鎮、苓雅區等鄰近行政區轉向小港區的首購客層。

關鍵字

桃園八德 首購族 新北林口 戶長 房市

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