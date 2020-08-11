高CP房價吸引「脫北者」　桃園成六都中戶長最年輕都市

根據內政部不動產資訊平台最新統計，六都各行政區的戶長年齡層大部份以45歲以上居多；全台僅有4個行政區的戶長最年輕，分別為新北市林口區、桃園市八德區、台中市沙鹿區以及高雄市小港區，這些區域戶長年齡落在35至40（含）間的占比分別為26.8％、23％、24.8％以及23％，顯示出這些行政區中每5位至少有一位是35至45歲的年輕戶長。
台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧提到，戶長落在35至45歲中壯年間的行政區有3大共通點，那就是房價低、交通便、就業多；其中，新北市林口區雖屬於新北蛋白區，但有長庚醫院與華亞科技園區的就業人口支撐，平均所得為新北市最高的地區，加上機能與環境佳，交易熱區是捷運站與三井OUTLET周邊，購屋者不乏年輕夫妻，或是單身貴族，因此年齡層最輕並不意外。
江怡慧分析，桃園市八德區近土城、三峽、鶯歌等區域，交通相當便利，透過國道二號機場聯絡道還能銜接中山高、北二高，還有捷運綠線、台鐵地下化增站等種種利多話題不斷，加「俗擱大碗」的房價，成為吸引「脫北者」的高CP值的區域。
另一方面，江怡慧指出，沙鹿區位居西屯區與海線地區之間，有著近中科與台中工業區的優勢，工作機會多，加上有靜宜大學等商圈周邊生活機能佳，因此吸引不少年輕首購族群購屋。
至於小港區會上榜原因，江怡慧認為，小港地段位於市郊，房價長期穩定，因此成為南高雄購屋族置產目，小港區的客層多屬在地客，會吸引本來就有地緣關係的當地人，近期也由於房價相對便宜，有從前鎮、苓雅區等鄰近行政區轉向小港區的首購客層。