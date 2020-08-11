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台新金55億併購保德信人壽　但仍要金管會核准

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-08-11 19:48:42update2020-08-11 20:34:11

▲台新金控宣布將於新台幣55億元併購保德信人壽，總經理林維俊在證交所召開重訊記者會說明。（圖／擷取自證交所）
▲台新金控宣布將於新台幣55億元併購保德信人壽，總經理林維俊在證交所召開重訊記者會說明。（圖／擷取自證交所）
台新金控今（11）日召開董事會決議將以新台幣55億元為基準取得保德信國際人壽保險公司100%股權，正式跨足保險業務領域，完備金控第三具業務動力引擎。總經理林維俊也在晚間7時30分在證交所召開重訊說明，他表示保德信人壽員工將全數留任，保戶權益及保障不變，而後續將在備妥相關文件後將向主管機關正式提出申請核准這項股權交易。

不過，林維俊也補充說明，此交易總金額為55億元，再加上價格調整機制，調整上限不超過30億元，主要是根據精算公司的精算，市場利率每增1%，公司價值會增加1.5億元左右，只是利率會不會往上走還不知道，因此價格調整機制最後有可能是零或30億或任何中間數字，將自簽約之日起，2年後結算價格調整機制。

對於為併購保德信人壽，台新金是否有增資？林維俊指出會有短期安排及長期安排，但為讓交割快速完成，短期暫時先動用借款方法讓案子交割，後續會有配套的長期計畫。

林維俊指出，保德信人壽是一家優質的保險公司，在臺深耕超過30年。在台灣的外商保險公司中，總資產排名第四，管理嚴謹；在財務體質、保單持續率、銷售服務品質以及企業社會責任等方面均表現優異，更是唯一榮獲金管會八度認可的模範壽險公司。

保德信人壽一直也是台新的重要合作夥伴之一，雙方合作銀行保險（Bancassurance）成效顯著。這次交易完成後，不僅可完備台新金融版圖，藉由銀行、證券與保險三大業務資源的整合，提供更多元化的金融商品與優質服務予客戶外；保德信人壽加入台新大家庭後，原有的優質團隊將有更堅實的平台作為支援，保戶權利不僅未受影響，反而受到更創新及多元化的金融商品服務。

另外，員工一直都是台新金最重要的資產。因此，林維俊說，保德信人壽的所有員工，台新金將全數予以留任，並將提供各項保障，歡迎保德信員工與我們一起努力，成為客戶的智慧好夥伴。

林維俊指出，台新金控集團之前雖無保險子公司，但長期經營銀行保險（Bancassurance）業務，成效顯著，將來納入保德信人壽後，仍將秉持長期經營之初心，規畫經營保險業務；對於長期經營策略所需之資金，台新金也會有妥善的短期及長期規畫來滿足主管機關的要求。

台新金也強調，保德信人壽是一家體質優良的公司，擁有優質的團隊及完善的產品，加入台新金控大家庭後，相信會發揮加乘效果，為整體金控集團之公司、股東、員工及客戶帶來更大的效益。

其實，保德信人壽招親時，傳有3組人馬搶標，又以台新金最積極，在出價隔天就發重訊表示董事會已通過要參與搶標，只是最後傳是第一金出價最高，有優先洽談權，只是談到現在一直沒結果，加上前第一金董事長廖燦昌日前因涉入遠航案請辭，使得此併購案出現變數，變成台新金與聯邦銀搶親，直到今日確定由台新金搶親成功，也讓台新金終於也有了壽險子公司。

不過，由於台新金與彰銀經營權之爭未解，如今又55億元取得保德信人壽百分之百股權，後續面臨增資，而金管會已表示得標買家未來必須依規定向金管會申請，金管會也將針對買主的財務規畫妥適性作審核，並以一貫的「5大審查原則」進行審查把關，包括買家必須財務健全、具有增資能力、具備專業經營能力、必須有長期經營承諾及保障員工與保戶權益，因此台新金還得過金管會這關才行。

關鍵字

第一金 林維俊 保德信人壽 台新金

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