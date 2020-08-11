台新金55億併購保德信人壽　但仍要金管會核准

不過，林維俊也補充說明，此交易總金額為55億元，再加上價格調整機制，調整上限不超過30億元，主要是根據精算公司的精算，市場利率每增1%，公司價值會增加1.5億元左右，只是利率會不會往上走還不知道，因此價格調整機制最後有可能是零或30億或任何中間數字，將自簽約之日起，2年後結算價格調整機制。
對於為併購保德信人壽，台新金是否有增資？林維俊指出會有短期安排及長期安排，但為讓交割快速完成，短期暫時先動用借款方法讓案子交割，後續會有配套的長期計畫。
林維俊指出，保德信人壽是一家優質的保險公司，在臺深耕超過30年。在台灣的外商保險公司中，總資產排名第四，管理嚴謹；在財務體質、保單持續率、銷售服務品質以及企業社會責任等方面均表現優異，更是唯一榮獲金管會八度認可的模範壽險公司。
保德信人壽一直也是台新的重要合作夥伴之一，雙方合作銀行保險（Bancassurance）成效顯著。這次交易完成後，不僅可完備台新金融版圖，藉由銀行、證券與保險三大業務資源的整合，提供更多元化的金融商品與優質服務予客戶外；保德信人壽加入台新大家庭後，原有的優質團隊將有更堅實的平台作為支援，保戶權利不僅未受影響，反而受到更創新及多元化的金融商品服務。
另外，員工一直都是台新金最重要的資產。因此，林維俊說，保德信人壽的所有員工，台新金將全數予以留任，並將提供各項保障，歡迎保德信員工與我們一起努力，成為客戶的智慧好夥伴。
林維俊指出，台新金控集團之前雖無保險子公司，但長期經營銀行保險（Bancassurance）業務，成效顯著，將來納入保德信人壽後，仍將秉持長期經營之初心，規畫經營保險業務；對於長期經營策略所需之資金，台新金也會有妥善的短期及長期規畫來滿足主管機關的要求。
台新金也強調，保德信人壽是一家體質優良的公司，擁有優質的團隊及完善的產品，加入台新金控大家庭後，相信會發揮加乘效果，為整體金控集團之公司、股東、員工及客戶帶來更大的效益。
其實，保德信人壽招親時，傳有3組人馬搶標，又以台新金最積極，在出價隔天就發重訊表示董事會已通過要參與搶標，只是最後傳是第一金出價最高，有優先洽談權，只是談到現在一直沒結果，加上前第一金董事長廖燦昌日前因涉入遠航案請辭，使得此併購案出現變數，變成台新金與聯邦銀搶親，直到今日確定由台新金搶親成功，也讓台新金終於也有了壽險子公司。
不過，由於台新金與彰銀經營權之爭未解，如今又55億元取得保德信人壽百分之百股權，後續面臨增資，而金管會已表示得標買家未來必須依規定向金管會申請，金管會也將針對買主的財務規畫妥適性作審核，並以一貫的「5大審查原則」進行審查把關，包括買家必須財務健全、具有增資能力、具備專業經營能力、必須有長期經營承諾及保障員工與保戶權益，因此台新金還得過金管會這關才行。