傳台積電百名員工被陸挖角　還有更大咖的早有前例

《日經亞洲評論》報導，中國大陸泉芯（濟南）和武漢弘芯兩家半導體公司近來各自挖角多位台積電員工來協助發展14奈米和12奈米製程，甚至以台積電薪資的兩倍到兩倍半來積極搶人才，外界憂心商業機密和智慧財產權是否有外流疑慮。
而台積電回應《日經》表示，員工是公司最重要資產，承諾為員工提供良好的工作環境與長期職涯發展，而近年的流動率不到5%，同時也表示將採取適當的行動來保護智慧財產權。
其實，近年來不斷傳出中國大陸官方扶植的企業挖角台積電高階人才，像是2016年底台積電前共同營運長蔣尚義宣布出任大陸中芯國際獨立董事，隔年蔣尚義原本在台積電的手下大將梁孟松，也擔任中芯國際聯合首席執行長（Co-CEO）掌管研發部門。
而去（2019）年蔣尚義則轉任武漢弘芯半導體執行長一職，人稱「蔣爸」的蔣尚義與台積電感情深厚，到中芯前有跟台積電創辦人張忠謀報備過，由於獨立董事一職不涉及營運，因此當時台積電認為應不致有損害台積電的事情發生。至於梁孟松曾被視為是台積電叛將，之前離開台積電後到南韓任教，期間涉嫌洩漏FinFET鰭式場效電晶體技術給三星，2015年全案判決定讞，台積電勝訴。
雖然外界認為，中國大陸14奈米和12奈米製程依舊落後台積電最頂尖製程兩到三代，但高階工程師與人才被挖角難免受到各界關注。而依照台積電企業社會責任報告書上顯示，台積電認為健康的離職率介於5%至10%，並將此列為長期的管理目標，而2019年全體員工離職率為4.9%、2018年為4.5%、2017年為4.2%。