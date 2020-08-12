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鴻海Q2獲利爆衝！季增近10倍　伺服器領域出貨全台第一

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-12 17:30:38

▲鴻海第2季稅後純益達228.8億元，季增998%、年增34%，每股純益1.65元。圖為董事長劉揚偉（圖／鴻海提供）
▲鴻海第2季稅後純益達228.8億元，季增998%、年增34%，每股純益1.65元。圖為董事長劉揚偉（圖／鴻海提供）
鴻海今（12）日召開法說會，公告第2季，其中稅後純益228.8億元，季增998%、年增34%，每股純益1.65元。同時，毛利率、營益率、淨利率則是三率三升。另外，上半年稅後純益249.64億元，年減32%，每股純益1.8元，大致符合市場預期。董座劉揚偉指出主要成長動能之一就是伺服器相關產品，年營收近兆元，出貨量是全台第一。

鴻海第2季營收達1.13兆元，季增21%、年減3%；稅後純益228.8億元，季增達998%、年增34%，每股純益1.65元；毛利率5.9%，季增1.4%、年增0.6%；營益率2%，季增1.5個百分點、年增0.7個百分點；淨利率2%、季增1.8個百分點、年增1.5個百分點，呈現三率三升。

統計鴻海上半年營收達2.06兆元，年減7%；稅後純益249.64 億元，年減32%，每股純益1.8元；毛利率5.3%，年減0.1個百分點；營益率1.3%，年減1個百分點；淨利率1.2%。

而四大產品在第2季營收占比中，消費暨智能產品佔36%最高、其次是雲端網路產品30%、再來是電腦終端產品27%，與元件及其他產品7%。展望後市，鴻海財務長黃德才指出，由於客戶新機遞延，預計第3季營收將季增個位數，估較去年同期雙位數下跌。

董事長劉揚偉指出，鴻海主要成長動能之一就是伺服器相關產品，其伺服器領域年營收近兆元，出貨量已是全台第一，強調「請不要忽略鴻海的存在」，其中有3成來自於雲端解決方案供應商（CSP），預計今年這部分會有兩位數成長，動能可望持續到下半年。

劉揚偉提到零組件同樣是鴻海未來關鍵成長動能之一，是創辦人與公司過去十多年耕耘許久，算算零組件去（2019）年營收就接近新台幣一兆元。他也提到公司第三個成長動能就是半導體相關產品，這部分2019年營收近新台幣700億，已名列全台半導體產業前十大。

至於汽車零組件也不容小覷，去年相關營收達新台幣95億，其中汽油車與電動車占比約為56%與44%，客戶遍布各大車廠與零件廠。鴻海也預告今年10月16日，將在三創舉辦鴻海科技日，展出鴻海研究院與3+3（機器人、數位醫療、電動車，以及AI、半導體與5G）新產品的相關規劃。

 

關鍵字

伺服器 法說會 劉揚偉 獲利 鴻海

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