昔生技股王康友高層全落跑　證交所啟動跨境查核

康友-KY曾在2018年登上生技股王、台股股后寶座，寫下538元歷史新高價，但之後董事長黃文烈曾連續以他人或個人名字轉讓、出售手上的持股，引發市場恐慌性賣壓，即便黃文烈表示公司營運正常，轉讓股票的對象是熟悉公司營運及轉投資帝斯生技的股東，還是引爆市場賣壓，股價跳水連吞14根跌停板。
近期傳出總經理章永鑒因個人職業規畫而辭職，之後傳出在中國大陸的子公司六安華源製藥，其機器設備被當地銀行抵押，金額約新台幣10億元，最初康友聲明「未有此筆擔保，正在釐清消息來源」，但8月10日晚間發言人召開重訊表示董事長在8月初就已失聯，待確認相關事實與涉案人後，將分別在兩岸提出告訴。
康友-KY也因一直未能將子公司機器設備遭抵押一事具體說明，10日就被證交所打入全額交割股，並連續多天吞下跌停板，現在更驚傳包括董事長、總經理、財務長及會計師、發言人等高層全都跑光。
金管會證期局則表示，證交所在今年8月5日接獲檢舉關於康友董事長黃文烈失聯，立即依規定請公司與簽證會計師提供資料，8月6日要求公司召開記者會對外說明，但公司沒辦法在重大訊息記者會中具體說明且提供相關事證，因此證交所依營業細則規定，變更交易方式，打入全額交割股，並列為財務重點專區，提醒投資人注意相關風險。
至於康友會不會下市？證期局認為下市對投資人影響相當重大，證交所有一定的處理程序，目前整體狀況，證交所仍在了解中，待查明後再說。
銀行局則指出，康友向銀行的借貸，目前還款沒有異常，也還沒有金融機構反映要延期還款的情況，如果之後企業有債務協商的需求，也會有相關機制來處理。不過，貸款金額有多少？銀行局稱個別銀行放款金額不便透露，目前尚未出現逾放的情況。
金管會主委黃天牧今日也表示，證交所已啟動跨境查核，雖然不是親自前往，但已找到其他替代方案，至於會不會下市？要視實際查核結果再說。