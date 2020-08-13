🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 財經

房價居高！近3成年輕人存錢仍渴望結婚買房　目標存4千萬

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-08-13 10:23:25

▲儲蓄是為了存下未來夢想，持續儲蓄是為了不斷朝夢想前進，根據銀行內部資料分析發現，仍有27%年輕族群將結婚買房列為最大夢想，平均目標設定金額為4070萬元。（圖／資料照，記者朱啟瑜攝）
▲儲蓄是為了存下未來夢想，持續儲蓄是為了不斷朝夢想前進，根據銀行內部資料分析發現，仍有27%年輕族群將結婚買房列為最大夢想，平均目標設定金額為4070萬元。（圖／資料照，記者朱啟瑜攝）
國內房價居高不下，讓不少年輕人需父母金援才得以買房，但儲蓄是為了存下未來夢想，持續儲蓄是為了不斷朝夢想前進，根據國內銀行內部資料分析發現，仍有27%年輕族群將結婚買房列為最大夢想，平均目標設定金額為4070萬元。

新冠肺炎疫情造成全球恐慌，大家都渴望穩定生活，也更加珍惜身邊的人，各國湧現疫後結婚潮，遠東商銀Bankee社群銀行也發現年輕世代將結婚買房做為夢想設定亦有顯著提升。

根據遠銀Bankee社群銀行內部統計，有近3成年輕世代會使用遠銀Bankee社群銀行APP夢想金設定，前3名夢想目標依序為旅行（34%）、結婚買房（27%）、買車（10%），其中2將結婚買房列為最大夢想的年輕世代，平均目標設定金額為4070萬元。

不過，遠銀也發現，年輕族群的實現夢想進度大約落在0.07%，夢想達成進度顯得緩慢。其實，為幫助年輕世代快速存錢，目前銀行數位存款帳戶，像遠銀除提供既有的社群圈利率加碼：當社群圈存款月平均餘額的總額當月達到指定門檻，更可享有指定額度2.6%、相當於市場21倍的高利活存年利率，甚至近期再推「活存2.6%碼上有」活動，成功與兩人分享推薦碼並成團，推薦人與被推薦人都能共享新臺幣5萬元2.6%優存利率6個月。

此外，為協助廣大青年族群完成購屋夢想，目前政府也推出「青年安心成家貸款專案」，目前利率僅1.19%，大幅降低首購族的貸款負擔，民眾只要年滿20歲以上，本人和配偶及未成年子女名下都沒有自用住宅即可申請，只是根據第一銀行和台灣房屋聯合調查也發現，有貸款經驗者僅26.6%有使用青年安心成家貸款（包括17.1%使用青年安心成交貸款，9.5%另外搭配其他專案），而仍有20.8%不知道有這個方案。

不僅如此，一銀也指出，目前銀行也有提供「前低後高型」的還款方式，除購屋頭期款外，裝潢與購置家電等必要開銷支出亦使年輕人購屋初期負擔壓迫感提高，「前低後高型」房貸，提供4階段的攤還比例，前10年僅需攤付貸款本金10%，隨客戶的年齡增長，薪資結構有所增加，分階段增加攤付比例，年輕人不會因為負擔房貸，而放棄心中的夢想，讓每個階段的人生夢想都能一一實現。

關鍵字

青年安心成家貸款 存錢 銀行 房價 數位存款帳戶

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽