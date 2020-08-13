房價居高！近3成年輕人存錢仍渴望結婚買房　目標存4千萬

新冠肺炎疫情造成全球恐慌，大家都渴望穩定生活，也更加珍惜身邊的人，各國湧現疫後結婚潮，遠東商銀Bankee社群銀行也發現年輕世代將結婚買房做為夢想設定亦有顯著提升。
根據遠銀Bankee社群銀行內部統計，有近3成年輕世代會使用遠銀Bankee社群銀行APP夢想金設定，前3名夢想目標依序為旅行（34%）、結婚買房（27%）、買車（10%），其中2將結婚買房列為最大夢想的年輕世代，平均目標設定金額為4070萬元。
不過，遠銀也發現，年輕族群的實現夢想進度大約落在0.07%，夢想達成進度顯得緩慢。其實，為幫助年輕世代快速存錢，目前銀行數位存款帳戶，像遠銀除提供既有的社群圈利率加碼：當社群圈存款月平均餘額的總額當月達到指定門檻，更可享有指定額度2.6%、相當於市場21倍的高利活存年利率，甚至近期再推「活存2.6%碼上有」活動，成功與兩人分享推薦碼並成團，推薦人與被推薦人都能共享新臺幣5萬元2.6%優存利率6個月。
此外，為協助廣大青年族群完成購屋夢想，目前政府也推出「青年安心成家貸款專案」，目前利率僅1.19%，大幅降低首購族的貸款負擔，民眾只要年滿20歲以上，本人和配偶及未成年子女名下都沒有自用住宅即可申請，只是根據第一銀行和台灣房屋聯合調查也發現，有貸款經驗者僅26.6%有使用青年安心成家貸款（包括17.1%使用青年安心成交貸款，9.5%另外搭配其他專案），而仍有20.8%不知道有這個方案。
不僅如此，一銀也指出，目前銀行也有提供「前低後高型」的還款方式，除購屋頭期款外，裝潢與購置家電等必要開銷支出亦使年輕人購屋初期負擔壓迫感提高，「前低後高型」房貸，提供4階段的攤還比例，前10年僅需攤付貸款本金10%，隨客戶的年齡增長，薪資結構有所增加，分階段增加攤付比例，年輕人不會因為負擔房貸，而放棄心中的夢想，讓每個階段的人生夢想都能一一實現。