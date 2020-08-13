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六都房市移轉以桃園區最多！新莊超越淡水成為新北交易王

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-13 11:15:09

▲受惠於輕軌通車與房產高CP值的話題，去年淡水區交易人氣急速躍升，一舉奪下去年新北市交易熱區第一名。（圖／中信房屋提供）
▲受惠於輕軌通車與房產高CP值的話題，去年淡水區交易人氣急速躍升，一舉奪下去年新北市交易熱區第一名。（圖／中信房屋提供）
房市哪裡熱，從數字可看出端倪。根據最新買賣移轉資料統計，今年1到7月六都各行政區依舊以桃園市桃園區累計的買賣移轉量最多，不過雙北、台中與高雄等地的第一名熱區卻有變化；其中，新北的交易熱區去年為淡水，今年則由去年第三名的新莊奪冠。專家認為，交易熱區改變可以看出買方對區域利多的看法、信心與需求，從市場均衡發展的角度而言，熱區寶座的輪替也算是件好事。

中信房屋統計六都建物所有權買賣移轉資料，今年1到7月行政區累計買賣交易量各都第一名分別是，台北市中山區、新北市新莊區、桃園市桃園區、台中市北屯區、台南市永康區、高雄市三民區，其中桃園市桃園區和台南市永康區與去年相同，連年奪下該都第一名寶座，台北市中山區、台中市北屯區、高雄市三民區則是由去年該都第二竄升至第一；至於去年新北市第三名的新莊區，今年不僅超越第二名板橋區，甚至把去年第一名的淡水區擠落至第三名，箇中變化耐人尋味。

▲1-7月六都建物買賣累計移轉量及交易熱區。（圖／中信房屋提供）
▲1-7月六都建物買賣累計移轉量及交易熱區。（圖／中信房屋提供）
 

由各區域累積買賣移轉量來觀察，桃園區又為六都整體交易量最大的行政區，買賣移轉量亦占桃園全市整體26.54％，量體比重驚人。中信房屋研展室副理張漢超表示，桃園區房市長期以來交易穩定，過往買方多以自住自用為主，但今年以來，投資型買方有增加的趨勢，區域內買氣得以更加穩固，因而也奠定該區交易比重占全市最大的佳績。

至於新北市的部分，受惠於輕軌通車與房產高CP值的話題，去年淡水區交易人氣急速躍升，一舉奪下去年新北市交易熱區第一名，今年新莊區因有捷運環狀線開通的加持，交易表現反而更勝淡水。

張漢超指出，以往新莊南北各有機場捷運和新莊捷運線，在捷運環狀線串連兩條路線後，捷運路網得以互通貫穿新莊，讓區域交通大大加分，頭前、副都心等重劃區也再次找回話題性，民眾對於不動產詢問度與買氣都大幅攀升。

張漢超分析，房地產交易熱區良性的輪動，有助於各區域間的平衡發展，因此各都熱區交易量的變化只要沒有出現巨幅的消長，其實都毋須擔心市場過熱的可能。

關鍵字

買賣移轉 淡水 新莊 房市 桃園

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