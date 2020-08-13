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MSCI兩降一持平、台股漲幅縮小　投資人短期操作需謹慎

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-13 12:04:02

▲台股在本次MSCI調整權重中「兩降一持平」，而台股13日開高後漲幅縮小，法人建議投資人短期操作需謹慎。(圖／NOWnews資料照片)
▲台股在本次MSCI調整權重中「兩降一持平」，而台股13日開高後漲幅縮小，法人建議投資人短期操作需謹慎。(圖／NOWnews資料照片)
台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.54%下調至12.45%，調降幅度為0.09百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.13%下調至14.09%，調降幅度為0.04百分點，在「MSCI全球市場指數」權重持平為1.56%。以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近六次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在8/31收盤生效。    

至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增1檔，刪除2檔，指數成分股將減少至87檔，並有15檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為新增成分股祥碩，其權重為0.20%，權重調降最多的成分股為已刪除之成分股大同，權重為0.16%。 

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為俄羅斯，權重增加了0.24%；而調降的部分，本次權重調降最多之國家為印度，權重被下調0.23%。台灣在本次調整後，在該指數中持續維持在第二大權重國家。

而今（13）日台股開盤沒多久來到12812點，大漲超過140多點，隨後漲幅縮小，午盤來到12720點，漲幅0.4%。權值股台積電午盤漲1.4%，來到425元。大立光跌0.8%，來到3865元。鴻海因預估第三季客戶新機遞延，今日股價弱勢，跌1.8%左右，來到79.9元。

2020上半年受到新冠肺炎疫情的衝擊，全球經濟呈現衰退，主計處於7月底公布台灣今年第二季經濟成長率概估年減0.73%，是2016年第1季後首見衰退，另國發會公布的6月景氣對策信號也連續第4個月亮出黃藍燈，景氣同時指標持續下跌，惟跌幅較上月略減。

法人指出，相較於其他國家的衰退程度，台灣經濟受衝擊程度相對較小，即使在大規模解封後，台灣也沒有激增感染案例，同時政府陸續推出各項紓困方案以及振興政策，使得疫情對於台灣經濟成長的衝擊逐漸淡去，不僅消費者信心指數回升，業者對未來展望的悲觀程度也持續減輕，領先指標已經連續2個月上升，顯示台灣未來景氣有望落底回溫。

另外，台灣製造業PMI新增出口訂單持續呈現恢復態勢，5G通訊、遠距商機等需求支撐外需的動能，且美中關係的緊張讓產能持續回流台灣，再加上多國經濟活動開始重啟，生產、消費與投資需求的恢復，皆有助於帶動台灣出口好轉，賦予台灣經濟下半年復甦的動力。

然而，美國國會目前尚未敲定新一輪的紓困方案、多國疫情還未完全受到控制，前述因素恐會壓抑台灣未來的外貿表現，導致未來復甦力道減緩。以及近期美中貿易戰的紛爭也有再起的跡象，投資人須密切關注前述焦點的後續發展，即使金融市場已於近期迅速反彈，短期內還是有可能陷入大幅度震盪整理，建議投資人在短期操作上仍須謹慎應對。

 

 

關鍵字

投資人 股票操作 MSCI 疫情 台股

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