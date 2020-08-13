永齡農場被大作文章　郭台銘：不需以廉價的口水去解讀

郭台銘先是提到自從2009年八八風災後，就很少在父親節祝賀別人父親節快樂，一方面想起自己的父親，尊敬與思念的感受比起快不快樂的情緒更多，另外也因為莫拉克風災奪走很多人的父親，他當年曾前進第一線，親眼目睹，感受到很多人的幸福，成為許多人的傷痛。
郭台銘提到，當年八八風災選擇捐贈有機農場給高雄市政府，也就是現在大家所知的永齡農場。當時高雄市政府財政無法負擔，所以高市府又委託給永齡基金會，基金會再委給專業公司經營，損益都由基金會支持，但在合約中就設定未來條件成熟後，要為農民成立合作社或自治團體，以農民自立為最終目標。
郭台銘也為農場加了一個前題，要能營利才移轉，而這些年農場已與時俱進成為「農業互聯網」和「農業生物科技」的實驗與應用基地。他不只多次在鴻海的年終園遊會讓更多好朋友認識農場，自己也是農場有機餐的粉絲。
不過郭台銘也小小「抗議」，認為媒體寫的「功成身退」，從一片荒蕪到現在，說退其實不太對，更準確的說法是「功在農友，永齡長伴」。他強調，基金會仍要提供以成功為目標的協助，以及對「永齡」這個品牌的把關，因為現在除了對農場的責任，還要對消費農場產品的消費者負責任。
而面對許多人的疑問，郭台銘也一一說明如下：
1 農場是個捐贈案，郭台銘或永齡從頭開始並不擁有這裹的任何一塊土，經營十年後，農民自主經營的合作社來接手營運，許多人滿懷期待與欣喜，但也有人因為年紀大，志趣不同或因為各種原因不再加入，但如果能換來更多年輕人、更多新血、新觀念，也能讓農場超越救災的意義，再進而成為新農業的創生地。
2 有些人認為農場應該用大開放的態度，接納更多的人進農場工作，10多年間，農場人數最多的時候大約150-160人。他說，六成以上是當地災民，比起受災者，相信這個數字不算多，但農場初始經營的5年，取得有機標章，改良土壤，教導技術等等，基金會對農場的補貼捐贈每年超過5仟萬。就算在政府莫拉克風災特別條例施行結束後，永齡仍持續為農場提供協助。
3有些聲音說這麼大的空地，若不是雇用大家做事，那就開放給大家來分地耕種，也說是政府的承諾？為此，郭台銘說因為這塊土地是台糖的，台糖嚴格規範這片土地不可以分割，不可以轉租，土地使用並非永齡可以自行決定。如今想來，當年災後若真成為零散小農的集合體，可能無法貫徹責任種植也無法堅持有機耕作的目標，凡事都在過程中摸索，雖無法盡如人意，也永齡也盡力而為。
4 一路走來，選擇的人事物都有可檢討之處，如今這台灣屬一屬二的有機園地，也讓對友善農業，科技農業投入者有一個可發揮的地方，外界善意的建議多傾聽，但也無需事事隨著起舞。
5 談未來，從今年9月到明年7月，是基金會協助農民合作社的輔導期，到明年需進行相關制度運作的檢討，郭台銘認為，外界許多過於簡化的推測並不必要，外界過度的期待或檢視既不公平也不現實，現階段只是先達成由公司型態轉變為農民合作社型態的自立第一步。
6 每年八月八日多少都會有媒體追踨報導農場現況，今年剛好在經歷轉型，媒體報導礙於篇輻及有些簡化的標題，帶來一些誤會，更甚還有想太多的猜測，說什麼此時的消息剛好碰上高雄市長補選。但郭台銘強調，八八風災是台灣人的傷痛，永齡農場歷經十多年，不管是誰執政，幫助災後復興，地方創生，台灣農業現代化，科技化，做法可以討論，但方向一定是正確的，希望大家不要以廉價的口水或凡事政治化的立場去解讀，台灣需要耐著性子做實事，在這件事上不應有政治立場。