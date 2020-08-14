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電視購物大王蔡謀燦超前部署　搶攻歐美防疫宅經濟

The China Post/綜合報導
calendar_today2020-08-14 17:07:59

▲電視購物大王蔡謀燦曾銷售Cooper Chef的鍋子就創下台灣的電視購物秒殺750組，300萬的業績；甚至在美國，平均每四個家庭，就有一支Cooper Chef的鍋具系列。
▲電視購物大王蔡謀燦曾銷售Cooper Chef的鍋子就創下台灣的電視購物秒殺750組，300萬的業績；甚至在美國，平均每四個家庭，就有一支Cooper Chef的鍋具系列。
電視購物大王蔡謀燦曾銷售Cooper Chef的鍋子就創下台灣的電視購物秒殺750組，300萬的業績；甚至在美國，平均每四個家庭，就有一支Cooper Chef的鍋具系列。蔡謀燦獨到的商業敏感度，讓凱羿國際集團股份有限公司在全球創造17億元商機。

從郵購貿易到電視購物大王

董事長蔡謀燦在1992年創業，靠著三明治烤盤、電動果汁機以及踏步機等3樣產品，在德國的電視購物界一炮而紅，讓當時還只有5個人的小貿易公司，第一年營業額就創下了3個月1億8,000萬元的紀錄。

西進中國絕地逢生　再創高峰

隨著中國製造業崛起，凱羿於2005年赴深圳成立營運總部，但剛進沒多久，就遇到2006年人民幣大幅升值、2008年金融海嘯等一連串危機。

蔡謀燦於是當機立斷調整營運策略，並致力研發自有品牌的新商品，具備研發改良、申請專利及創自有品牌的能力，化危機為轉機，再創事業高峰。

美國平均四個家庭就有一支！Cooper Chef經典方鍋

凱羿2015年推出Copper Chef經典方鍋，一上市就創下單日銷售超過24萬組的驚人紀錄；更創下全家便利商店加價購第一名，高達8千多萬的業績。

▲有一支鍋子，創下在台灣的電視購物秒殺750組，300萬的業績；甚至在美國，平均每四個家庭，就有一支Cooper
▲有一支鍋子，創下在台灣的電視購物秒殺750組，300萬的業績；甚至在美國，平均每四個家庭，就有一支Cooper Chef的鍋具系列。
 

電商匯流 「陸，海，空」齊發　超前部署

早在智慧型手機剛上市，蔡謀燦就已開始超前部署網路時代的跨境電商匯流，進行虛實通路整合，更提早與電商平台的合作，採取「陸海空」齊發的全通路舖貨方式，增加行銷能量。

超前部署　打進歐美防疫供應鏈

今年受到新冠疫情影響，全球經濟產業鏈全亂了套，但蔡謀燦一早就看到防疫時期的「宅經濟」── 即將開啟另一波高潮。

年初時，蔡謀燦下令公司國內外所有生產線主力放在生產額溫槍、空氣清淨機等疫情相關產品。隨著民眾在家看電視、上網買東西的比例暴增，讓凱羿在2個月內，清出7千萬至9千萬美元的庫存商品。這波「宅經濟」發威，也讓蔡謀燦更確定此系列產品為未來發展重點。

關鍵字

蔡謀燦 CooperChef鍋具 凱羿國際集團股份有限公司 凱羿 電視購物大王 CooperChef鍋子

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