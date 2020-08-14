彰銀案任內有望圓滿解決？財長：成功不必在我

台新金11日晚間宣布以55億元併購保德信人壽，建立金控第三具獲利引擎，但外界也關心這55億元怎麼籌措？總經理林維俊鬆口評估出售部分彰銀持股來支應，目前台新金持有22.5%彰銀股權，約要出脫3%。以彰銀總股數101.87億股估算，約要出脫3億股，若成真的話，這也2005年7月以來台新金首度出售彰銀持股，屆時持有彰銀股權也將降至2成以下。
由於財政部與台新金對彰銀的訴訟也將於21日宣判，傳隨著台新金得標保德信人壽，台新金董事長吳東亮對於彰銀問題已不再堅持，特別是價格可能有所鬆動，未必一定要賣到當初標到彰銀的26.12元價位，甚至公股已超前部署，包括政府基金在內的泛公股陣營將協助承接。
財政部長蘇建榮今日赴花蓮參訪，在下午記者會上也提出看法。他說由於台新以55億元併保德信人壽，未來併購保德信人壽也要符合相關資本適足率需求，因此台新金要如何處理及籌措資金，財政部予以尊重，若在市場賣，財政部也尊重其籌資方式。
不過，他也提到，台新要釋出彰銀股票，也表示整個客觀環境有所改變，也希望彰銀案能夠有一個圓滿解決。至於在他任內彰銀案是否有解？他強調「我的期望就是圓滿解決這問題，能夠有一個圓滿解決方案，但成功不必在我，我們盡力就是」。至於是否抱持樂觀態度？他說：「我對每件事沒有所謂樂觀或悲觀，就盡力去做。」