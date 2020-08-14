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未受疫情影響！第一季住宅價格指數　六都中這縣市漲最多

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-14 20:45:25

▲內政部地政司今（14）日公布109年第1季全國及六都住宅價格指數。（圖／NOWnews資料照片）
▲內政部地政司今（14）日公布109年第1季全國及六都住宅價格指數。（圖／NOWnews資料照片）
內政部地政司今（14）日發布109年第1季全國及六都住宅價格指數，全國住宅價格指數為104.69，較上季上升0.52%，較去年同季上漲3.56%。在六都方面，除台北市住宅價格指數下跌外，其餘5都為上升趨勢，惟幅度均在1%以內，其中以台南市上漲0.99%最多。

受到新冠肺炎疫情影響，今年全球經濟成長動能減緩，根據IHS Markit 3月預測今年全球經濟成長0.68%，低於去年2.63%，明年預估為2.41%。

內政部地政司表示，109年第1季全國住宅價格指數為104.69，較上季上升0.52%，較去年同季上漲3.56%。而第1季六都住宅價格指數與上季相較，波動幅度不大，皆在1%之內；六都中以台南市上漲0.99%最多，其次為台中市上漲0.85%、高雄市上漲0.54%、桃園市上漲0.43%以及新北市上漲0.23%，台北市則下跌0.18%。若與去年同季相較，六都中以台南市上漲5.59%最多，其次為高雄市上漲3.25%、台中市上漲2.69%、新北市上漲1.36%以及桃園市上漲1.32%，台北市上漲0.50%幅度最低。

內政部提到，新冠肺炎衝擊全球貿易，國際貨幣基金（IMF）今年4月預測全球貿易量將衰退11%，不利貿易發展；但我國因防疫得宜且國內疫情相對和緩，生產製造活動影響有限，國內半導體及資通與視聽產品產能大幅擴張，有利訂單正常出貨與獲得轉單，加以台商回流擴增產能，5G、人工智慧與物聯網等新興應用發展有助減緩衝擊。

另外，在民間投資半導體及離岸風電等綠能投資動能延續，加上台商回台投資逐步落實下，可望穩健擴增；至於民間消費雖受疫情衝擊，惟宅經濟需求激勵電商和外送平台蓬勃發展，以及政府紓困振興措施推動下，影響減輕。

關鍵字

全國住宅價格 住宅價格指數 疫情 振興 新冠肺炎

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