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台股電子旺季逐步展開　唯得關注美中關係與台海形勢

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-16 10:50:00

▲展望後市，法人指出，電子業產銷旺季逐步展開，但同時也得關注美中關係以及台海形勢。(圖／NOWnews資料照片)
▲展望後市，法人指出，電子業產銷旺季逐步展開，但同時也得關注美中關係以及台海形勢。(圖／NOWnews資料照片)
台股周五（14日）在類股輪動提振下，開低走高，帶動指數翻紅並一度站上12800點，終場上漲32.33點，收在12795.46點，收復五日線，成交值2145.86億元，周線連九紅。展望後市，法人指出，儘管市場維持高檔整理，但企業獲利年增率逐季走高，更可能因第三季需求而獲利延續到年底，電子業產銷旺季逐步展開，但同時也得關注美中關係以及台海形勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短線台股漲多，加上華為9月15日後的需求動向不明，以及美中關係趨向緊張等不確定因素壓抑下，即使第二季度電子業財報優於預期，部分權值股暫時休息，大盤順勢進入整理階段。

就盤面上，廖哲宏表示，電子股為主流的格局不變；半導體漲多之後，資金轉往2Q財報佳的中型電子個股，各備題材的其它類股，受惠資金寬鬆的地產類股，法人多有著墨的電機機械類股等，在大盤整理之際，表現相對亮眼。

展望後市，廖哲宏表示，儘管市場維持高檔整理，不過，從企業獲利年增率逐季走高至年底的情勢來看，料現階段為多方格局的技術面調整，對於台股第四季展望依舊正向，另外，美中關係以及台海形勢仍是觀察重點。

廖哲宏表示，至於市場原本關注的二次疫情，對股市的影響已微乎其微，反倒要留意，疫苗若成功，是否可能出現更多的獲利了結賣壓。回到基本面，他指出，iPhone已進入量產，電子業產銷旺季逐步展開；第二季電子業財報優於預期，第三季需求依舊良好。資金充沛帶動地產交易活絡，搭配三倍券效益，內需股有機會在電子股整理維繫人氣。

在投資建議上，廖哲宏表示，美國選舉加大台海地緣政治的不確定性，在行情已過歷史新高的當下，致使外資法人轉趨中性，台股轉為整理格局實屬平常；就中期來看，目前台股殖利率仍有3.5%，且基本面展望良好，此一條件在全球低利環境中更顯可貴，料仍有助於支撐台股多頭格局仍可望持續；策略上，近期若行情因非基本面理由而回檔，仍是逢低伺機布局的好機會。

關鍵字

美中關係 電子旺季 台海 企業獲利 台股

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