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康友暫停交易、盤商遭聲押　金管會續追啟動多項措施釐清

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-18 10:09:09

▲台北地檢署調查發現，康友與孫公司大陸六安華源製藥財報不實，黃文烈涉嫌掏空違反證交法，約談會計師以及員工共4人到案說明，其中盤商遭法院聲請羈押禁見。（圖／資料照片，擷取自證交所影音網）
▲台北地檢署調查發現，康友與孫公司大陸六安華源製藥財報不實，黃文烈涉嫌掏空違反證交法，約談會計師以及員工共4人到案說明，其中盤商遭法院聲請羈押禁見。（圖／資料照片，擷取自證交所影音網）
台北地檢署調查發現，康友與孫公司大陸六安華源製藥財報不實，黃文烈涉嫌掏空違反證交法，約談會計師以及員工共4人到案，而黃姓盤商遭法院聲請羈押禁見。由於康友高層陸續離職、財報難產，因此證交所公告康友自今（18）日起暫停交易。金管會主委黃天牧昨（17）日也說，已經啟動多項因應措施，追查並釐清瞭解案情。

曾經是生技股王的康友-KY先前爆出總經理章永鑒因個人職業規劃而辭職，之後傳出在中國大陸的子公司六安華源製藥，其機器設備被當地銀行抵押，金額約新台幣10億元。

康友10日重訊指出，董座黃文烈8月初就已失聯，總經理章永鑒、財務長蔡曉梅及稽核主管王浩也相繼辭任，待確認相關事實與涉案人後，將分別在兩岸提出告訴。

而康友14日再度重訊說明，因公司財務人員相繼離職及無法覓得適當的會計師等原因，第2季財報難產，因此證交所公告自今日起停止交易買賣。證交所表示，若暫停交易連續滿6個月後仍未恢復買賣，那麼將終止其股票上市，也就是說康友若未解決事情，可能將在明年3月下市。而康友自事件爆發後連吞7根跌停，17日股價收在56.6元。

為此，金管會主委黃天牧17日參與公開活動時表示，已經啟動多項因應措施，追查並釐清瞭解案情，他強調，不希望某一家第一上市公司爆發問題，影響其它KY公司的形象，會請在台發行KY公司辦理業績說明會，讓外界了解公司營運。

康友-KY曾在2018年登上生技股王、台股股后寶座，寫下538元歷史新高價，但之後董事長黃文烈曾連續以他人或個人名字轉讓、出售手上的持股，引發市場恐慌性賣壓，即便黃文烈表示公司營運正常，轉讓股票的對象是熟悉公司營運及轉投資帝斯生技的股東，但仍引爆市場賣壓，股價跳水連吞14根跌停板。

如今康友-KY再起爭議，台北地檢署懷疑康友與大陸孫公司六安華源製藥，財報不實涉嫌違反證交法，搜索康友公司及黃文烈住處，並且約談會計師以及員工共4人到案。今（18）日凌晨，檢調認為黃姓盤商有勾串共犯證人疑慮，向法院聲請羈押禁見，至於2名會計師則各以30萬元交保。

 

關鍵字

證交法 暫停交易 金管會 康友 掏空

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