顧健康也有現金拿！外溢保單祭出現金回饋機制最高10%

金管會在2016年6月開放保險公司銷售「外溢保單」，這類保單除了有保障功能外，也提供鼓勵機制，若保戶願意主動降低風險或提高自己健康狀況，保費就可折減。目前市場上外溢保單簡單區分為3大類，包括以體況數值折減保費或增加保額的「健診型」、以運動習慣折減保費或增加保額的「健走型」、提供其他非現金方式給付促進健康「實物給付健診型」。
根據金管會統計，今年截至上半年外溢保單共銷售5萬3397件，年增4萬95件，年增率達301%；初年度保費收入約8億3420萬元，年增6億8565萬元，年成長達461%，其中又以「健走型」賣得最好占8成9，銷售件數年增3.8萬件、保費年成長6.5億元。而金管會上半年已核准及備查8家壽險公司共35張外溢保單，以初年度保費收入來看，最高前3名保險公司依序為國泰人壽、南山人壽及新光人壽。
南山人壽調查也發現，面對後疫情時代，民眾對於外溢保單的喜好度達8成，且有近7成有意願投保，除了可折抵保費（66%）是最大誘因外，鼓勵自我運動（61%）、鼓勵關注健康數值（60%）及獲得定期健檢（47%）也是民眾有意願的原因。
目前外溢保單的條件以運動型及健檢型為2大主流，獎勵機制則以保額增加與保費折減為主流，但一般都是在下期保費才能折減。不過，現在有壽險公司推出現金回饋機制，直接給予民眾實質且即時的現金回饋，每年依照保戶提供的健檢數據，體況越好，就有機會獲得越高的現金回饋，最高可獲得年繳應繳保險費10%的現金回饋。
南山人壽就一口氣推出5張健檢型外溢保單，訴求保戶只要每年提供的5大健檢數據，即依標準即付現金回饋金，5A（5項數據都達標）保戶最高可有年應繳保費的10％，而且17日開賣首日就銷售逾6500張，市場接受度非常高。南山人壽代理總經理范文偉也誓言要打造南山人壽成為外溢商品第一品牌，2020年希望外溢保單銷售件數達市場第一，另還要成為長照保障及健康管理最佳品牌，他還說「以前是好險有南山，未來要轉型為健康有南山。」