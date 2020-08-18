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併購壽險公司要看緣分時機　玉山金先維持策略聯盟合作

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-08-18 17:29:07

▲玉山金控8月18日舉行法說會，玉山金暨玉山銀行董事長黃男州（右二）與新任玉山金總經理陳美滿（左二）及玉山銀總經理陳茂欽（右一）出席。（圖／記者顏真真攝）
▲玉山金控8月18日舉行法說會，玉山金暨玉山銀行董事長黃男州（右二）與新任玉山金總經理陳美滿（左二）及玉山銀總經理陳茂欽（右一）出席。（圖／記者顏真真攝）
台新金控以55億元併購保德信人壽，讓金控版圖更完整，同樣旗下沒有保險公司的玉山金控是否也想併購壽險公司？玉山金控董事長黃男州今（18）日表示，併購是成長的方式之一，若有好的對象不論是銀行、證券或是保險都不會放棄，只是併購有時要看緣分及時機，「目前沒有任何併購案在規畫當中」。

玉山金今日召開法人說明會，公布2020上半年營運概況，自結淨收益289.4億元，年成長8.3%；稅後淨利96.8億元，年減5.8%，然而第2季單季稅後淨利51.4億元，為歷年同期新高。子公司玉山證券及玉山創投上半年稅後淨利亦都創歷史新高，分別成長52.8%及152.5%。金控上半年每股稅後盈餘（EPS）0.83元、股東權益報酬率（ROE）11.18%、資產報酬率（ROA）0.75%，累計1至7月自結稅後盈餘113.7億元，EPS為0.98元。

此外，掌握台商回台投資及境外資金匯回商機，玉山上半年存款、放款的成長量都是市場前3名。總存款餘額較去年同期成長12.4%，其中外幣存款淨增量市場第1；總放款餘額年成長10.9%，其中房貸及消費者貸款淨增量皆排名市場第2。在資產品質方面，截至6月底不良資產比率（NPL）維持0.19%，逾期放款覆蓋率627.3%，整體大環境充滿挑戰，玉山將以風險控管為首要目標，在穩健中成長。

玉山金上半年淨手續費收入98.3億元亦創歷史新高，年成長13.5%，其中財富管理淨手收47.5億元為歷年最佳表現，成長率21%。此外，今年上半年信用卡簽帳金額也較去年同期成長6.4%（截至7月底為15.2%），累積簽帳金額淨增量及流通卡淨增量皆排名市場第1，帶動信用卡淨手收成長6.1%。

此外，玉山金日前董事會也通過提名台大資訊工程學系教授張智星擔任科技長，待金管會核准後生效，他同時也兼任台大金融科技研究中心主任、玉山-台大AI暨金融科技研發中心計畫主持人，專長為機器學習、語音及影像辨識等技術，未來將推動人工智慧於金融業務的應用，加速玉山的數位轉型及Fintech發展。

至於旗下沒有保險公司的玉山金，未來是否也會併購壽險公司？黃男州認為併購是成長可以採取的方式，只是要看緣分和時機，到目前為止，玉山沒有任何併購案進行，但未來不會放棄，如果有好的合併對象，未來在證券、銀行、保險有適合對象都可以。

雖然旗下沒有保險公司，但黃男州說強調銀行有兼營保險代理業務，與很多保險公司合作，「沒有也有沒有的好處」，這樣可以幫顧客挑選適合的產品，採取策略聯盟方式合作。

他也提到玉山財管業務上半年成長21%，產品分類以基金占51%最多，保險占41%，下半年因為保險新制上路，銀行通路的保險業務會受影響，目前評估全年基金占比會拉高到65%至70%，保險占比估會降到30%至35%。

至於下半年3家純網銀開業，是否會對實體銀行帶來衝擊？黃男州覺得純網銀對實體銀行是短空長多，市場會因純網銀加入而變大，體銀行也可望因此而受惠。

 

關鍵字

保德信人壽 壽險 玉山金 併購 台新金

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