港版國安法引資金撤？玉山銀：香港存款沒減、新加坡增加

玉山金今日舉行法說會，新任團隊也首次在法說會露面，除董事長黃男州之外，還有玉山金總經理陳美滿、玉山銀總經理陳茂欽。由於港版國安法已上路，香港是否掀起資金撤離潮也引發關注。黃男州指出，雖然香港從去年反送中到港版國安法上路，整個社會受到影響，顧客現在也會同時在香港及新加坡開戶，以因應未來所需，尤其現在海外開戶因反洗錢及確客確認等時間會比較久，所以顧客會傾向先開戶。
他說，目前觀察香港分行存款沒有太大變動，新加坡存款增加比較多，客戶若有新資金不一定會全放在香港，也可以放在新加坡，只是新加坡分行業務也有受新冠肺炎疫情影響，尤其外國人要入境也很困難。
玉山銀總經理陳茂欽也說，香港分行存款沒有減少，活存也沒有減少，新加坡分行存款則是大量增加，不過，目前看來香港資金活水還不錯。
此外，陳茂欽提到，玉山銀目前海外9個分行，包含香港、新加坡、東京、柬埔寨分行都受限國境管制，日本與新加坡則是不准外國人入境，越南、柬埔寨也是如此，因此許多海外同仁無法回台，在此期間會加強系統管控。
至於是否有資金流向台灣？黃男州表示台商回台投資已超過1兆元，境外資金匯回專案至8月10日1970多億元，看起來第1年可以到2000億元，顧客也不一定要透過境外資金回台，而最近也可以看到台股相當活絡，資金應該對整體台灣不管未來產業發展、股市都有幫助。也因掌握台商回台投資及境外資金匯回商機，玉山上半年存款、放款的成長量都是市場前3名。