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3公司未如期交財報　康友最快明年3月面臨下市

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-08-18 19:57:50

▲金管會表示，由於康友-KY未如期繳交第2季財報，最快明年3月面臨下市。（圖／擷取自證交所影音網）
▲金管會表示，由於康友-KY未如期繳交第2季財報，最快明年3月面臨下市。（圖／擷取自證交所影音網）
金管會今（18）日公布第2季財務報告狀況，截至今（2020）年8月14日上市櫃公司應申報家數1678家（含第一上市櫃，不含金融業），除上市公司東貝、第一上市公司康友-KY及上櫃公司恩得利未如期出具第2季財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。金管會證期局說，如果東貝、恩得利未能在今年11月中旬補繳財報，就必須要下市，康友-KY明年3月也將面臨下市。

證期局指出，由於東貝、恩得利2019年、2020年首季沒申報，再加上今年第2季，等於有3本財報都未繳交，因此，在今年4月7日已被處以停止買賣，而康友目前是2020年第2季財報沒交，並在今日停止買賣。

證期局表示，如果股票被停止買賣後，6個月內未恢復買賣就要下市，公告下市作業程序約40天，也就是說，如果無法如期繳交財報、恢復正常買賣的話，東貝、恩得利就得在11月中旬下市，而康友明年3月同樣也將面臨下市。

金管會銀行局也證實，截至8月11日有4家國銀包括安泰銀行、遠東銀行、華南銀行及永豐銀行對康友-KY辦理授信，授信餘額合計達新台幣8億5900萬元，但這是銀行對康友本身的授信餘額，對康友子公司的授信曝險金額尚未統計，而至目前為止，金管會也未接獲銀行反應有還款異常狀況，亦無重大損失通報，銀行會以授信原則做好貸後管理，若有狀況會採取債權保全措施。

此外，金管會統計，上市公司（不含第一上市公司）今年上半年累計營業收入新台幣12兆8096億元，年減少5417億元，減少4.06%；稅前淨利8199億元，年增64億元，增加0.79%，其中獲利成長包括半導體業因高效能運算相關應用需求提升及5G智慧型手機持續出貨而推升獲利；電腦及週邊設備業受新型冠狀肺炎疫情影響，因居家辦公及遠距教學趨勢，帶動筆記型電腦及伺服器需求增加；電機機械業因部分公司去年同期清算子公司而認列減損損失，本期無此情事所致。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）今年上半年累計營業收入1兆13億元，年減少141億元，減少1.39%；稅前淨利為916億元，年增加45億元，增加5.17%，而上半年獲利成長包括半導體業因5G通訊需求增加，客戶拉貨動能提升；生技醫療業因部分公司本期認列採權益法投資之損益增加；其他電子業則因新型冠狀肺炎疫情及中美貿易戰去中化影響，部分公司出貨增加所致。

 

關鍵字

下市 金管會 康友 財報 股票

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